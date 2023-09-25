Помощь от депутатов — Гатчинскому ПНИ

В пятницу, 22 сентября, в ПНИ с визитом побывали депутаты ЗАКСа Татьяна Бездетко и Людмила Тептина, которые входят в комиссию по социальной политике и трудовым отношениям Ленинградской области. Народные избранники захотели поближе познакомиться с жизнью проживающих, узнать о проблемах ПНИ и понять, как их можно решить. Экскурсию для гостей провел заместитель директора ПНИ Игорь Лозовский.

Гатчинский ПНИ расположен на обширной территории, которая постоянно облагораживается. Большой яблоневый сад, аккуратные асфальтовые дорожки и лужайки вокруг корпусов, удобные скамейки, беседки, клумбы — во все это вложено много труда, причем не только сотрудников ПНИ, но и самих проживающих.

Экскурсия для депутатов началась уже у проходной ПНИ: здесь на средства народных избранников была установлена система видеонаблюдения.

- Видеонаблюдение на территории ПНИ и в жилых корпусах у нас уже есть, но проходная до сих пор оставалась не охваченной, - рассказал депутатам заместитель директора по безопасности и охране труда Роман Васильченко. - Теперь у охранника на вахте установлены мониторы, которые в режиме реального времени отслеживают все, что происходит по внешнему периметру территории ПНИ. Также мы установили магнитный замок на входную дверь и оборудовали проходную автоматической системой учета посетителей.

Депутаты прошлись дальше по всей территории, осмотрев общее отделение для проживающих и один из закрытых корпусов — женское отделение милосердия, для которого на средства из депутатского фонда была закуплена новая мебель.

В настоящее время в Гатчинском ПНИ постоянно проживает около 400 человек с различными ментальными нарушениями и недугами, которым предоставлено не только жилье, но также постоянный уход и различные социальные и медицинские услуги в соответствии с назначениями лечащих врачей. Гатчинский ПНИ считается одним из самых благополучных и благоустроенных социальных учреждений этого типа в Ленинградской области. Ежедневно во всех отделениях интерната проводятся разнообразные социально-педагогические занятия. Проживающие рисуют, занимаются рукоделием, играют, читают. Теперь, благодаря депутатской поддержке, у них появилась возможность осваивать компьютеры.

Во время посещения общего отделения особое внимание депутатов привлекла столовая. Они осмотрели помещение столовой и познакомились с ежедневным меню для проживающих. В небольшом холле народные избранники остановились у стенда со спортивными наградами ПНИ.

Спорту в этом учреждении уделяется особенное внимание. Интернат полностью обеспечен спортивным снаряжением, включая уличную спортивную площадку и современные тренажеры. Под руководством тренера Владимира Прилуцкого спортсмены ПНИ участвуют и занимают призовые места в региональных, областных и всероссийских соревнованиях по футболу, пионерболу, бочче, дартсу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам.

Но, пожалуй, самый важный критерий оценки подобного социального учреждения — состояние и настроение самих проживающих, которые встречали депутатов с огромной теплотой и вниманием. Экскурсия по ПНИ завершилась небольшим капустником, который для гостей от всей души подготовили сами проживающие. Они пели, танцевали и даже показали спектакль «Репка».

- Мы увидели, как живут здесь люди, каких разных категорий собраны пациенты, и как непросто работать здесь персоналу, - отметила Людмила Тептина. - Для нас было очень важно увидеть, с какой добротой и заботой относятся здесь к проживающим. Мы будем и дальше продолжать сотрудничать с ПНИ, помогая проживающим здесь людям.

- Здесь проживают люди разной степени заболеваемости, - отметила Татьяна Бездетко. - Сложность еще и в том, что каждого из них нужно адаптировать к жизни, за каждым нужно смотреть. Видно, что в Гатчинском ПНИ слаженный коллектив, что атмосфера здесь хорошая. Мы видим, что здесь заботятся о людях, не только осуществляя за ними должный уход. Для них организуют и культурный досуг, и компьютерное обучение, что немаловажно для их социализации. Но, конечно, есть и проблемы — например, пора обновить совершенно устаревший забор. И мы, конечно, будем продолжать оказывать поддержку ПНИ по его запросам.

Юлия Лысанюк