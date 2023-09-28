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Молодые предприниматели поделились опытом на форуме «Мой бизнес - энергия возможностей»

Дискуссионная встреча, проходившая в рамках бизнес-форума «Мой бизнес - энергия возможностей», была посвящена развитию и поддержке молодёжного предпринимательства.

Рубрики:  Бизнес

Своим опытом поделились бизнесмены из южных регионов России, а им внимали молодые предприниматели из Ленинградской области. Усилия региональной власти по реализации национального проекта "Малый и средний бизнес" в этом году направлены на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи. Разработаны и особые меры поддержки.