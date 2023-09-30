В Гатчине с 3 октября начинают топить!

Соответствующее постановление о начале регулярного отопления 2023-2024 гг. подписано главой администрации Гатчинского района 28 сентября.

- Город и район готовы к запуску, все работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, завершены, – рассказал заместитель главы администрации Гатчинского района по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок. – Ремонтные работы на теплосетях выполнены – и на площади Богданова, и на ул. Новоселов, во дворах и на дорогах, где проходил капремонт. Проведена опрессовка, проверка. Надеемся, что в этом году отопительный сезон пройдет гладко.

Александр Супренок подчеркнул, что ремонтные работы, связанные с заменой сетей водоснабжения и водоотведения, никак не повлияют на начало отопительного сезона.

В течение первых двух недель проходит приемка теплоносителя, проводится комплекс мероприятий по развоздушиванию внутридомовой сети. Если после запуска отопления в многоквартирном доме батареи в квартире остаются холодными, следует обращаться в диспетчерские службы управляющих компаний.