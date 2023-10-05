Летний оздоровительный лагерь «Журавушка» из Гатчины - лауреат областного конкурса
Накануне Дня учителя стали известны итоги конкурса лучших практик организации олимпиадных смен в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2023 году, организованного Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.
В номинации «Лучшая программа олимпиадой смены» коллектив Дома творчества «Журавушка» из Гатчины стал лауреатом конкурса.
Летняя оздоровительная смена лагеря дневного пребывания для детей старше 10 лет традиционно была проведена в июне 2023 года. Аналогично названию дополнительной общеразвивающей программы смена лагеря называлась «Сиреневый город». Ее программа была очень насыщенной. Помимо занятий по технологии, роботехнике, 3D-моделированию у ребят было много культурно-массовых мероприятий и поездок. Дети посетили музеи и парки города Пушкина, Вырицкую гобеленовую фабрику «Узор», «Газпром-Арену», памятник природы «Дудергофские высоты».
Поздравляем коллектив Дома творчества «Журавушка» с достойным участием в областном конкурсе!
Юлия Викторова