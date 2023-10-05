Летний оздоровительный лагерь «Журавушка» из Гатчины - лауреат областного конкурса

В номинации «Лучшая программа олимпиадой смены» коллектив Дома творчества «Журавушка» из Гатчины стал лауреатом конкурса.

Летняя оздоровительная смена лагеря дневного пребывания для детей старше 10 лет традиционно была проведена в июне 2023 года. Аналогично названию дополнительной общеразвивающей программы смена лагеря называлась «Сиреневый город». Ее программа была очень насыщенной. Помимо занятий по технологии, роботехнике, 3D-моделированию у ребят было много культурно-массовых мероприятий и поездок. Дети посетили музеи и парки города Пушкина, Вырицкую гобеленовую фабрику «Узор», «Газпром-Арену», памятник природы «Дудергофские высоты».

Поздравляем коллектив Дома творчества «Журавушка» с достойным участием в областном конкурсе!

Юлия Викторова