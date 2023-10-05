«Выбирай своё»: гатчинский «Буревестник» и новая экономическая политика

Участниками встречи также стали федеральный эксперт, председатель совета законодательных инициатив комиссии «Живи и работай в России» проекта «Выбирай свое» Максим Жуковский, председатель областного комитета по труду и занятости населения Алла Астратова, заместитель главы администрации Гатчинского района по экономике Галина Никифорова.

Как рассказал Сергей Коняев, визит на «Буревестник» обусловлен обращением предприятия в рамках проекта «Выбирай свое»:

- Есть много интересных предложений, как сделать производство еще эффективнее. И, главное, надо понять, что на сегодняшний день этому мешает: оценить потенциал, который есть у завода, и проблемы, которые создают помехи выходу продукции на рынок. Собственно, сам проект «Выбирай свое» призван оперативно устранять эти проблемы. Мы получили много интересных идей от завода и начнем воплощать их в жизнь.

Гости ознакомились с предприятием, которое является одним из ведущих в отрасли судового машиностроения в России и в следующем году готовится отметить 100-летие.

Директор по развитию завода Юрий Зыков рассказал, чем живет «Буревестник» сегодня, и каковы перспективы. В частности, сформирован полный портфель заказов на 2023 и 2024 год. Основной заказчик предприятия – Объединенная судостроительная корпорация, крупнейшая в России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

Участники встречи обсудили вопросы импортозамещения, проблему станкостроения, кадровый стандарт. Сергей Морозов подчеркнул, что предстоит грандиозная работа:

- Мы должны обеспечить по-настоящему новую экономическую, промышленную политику с упором на «свое» – именно поэтому партийный проект так и называется: «Выбирай свое». Это значит, что мы не только должны производить все, что можно, но одновременно мы должны обеспечить спрос и развитие качественного человеческого потенциала. Технологический суверенитет – наша национальная задача.

Однако никакого импортозамещения невозможно достичь без кадрового суверенитета. Депутаты и представители завода сошлись во мнении, что первостепенный вопрос – кадровое обеспечение производства. Лозунг «Кадры решают все» вновь как нельзя актуален.

Также Сергей Морозов отметил, что необходимо вернуть практику награждения передовиков производства и целых предприятий: человеку труда нужно оказывать должный почет и уважение.