На заводе «Буревестник» в Гатчине 13 октября откроют музей

Вчера в ходе своего визита на завод «Буревестник» депутат Государственной Думы РФ Сергей Морозов и областной парламентарий Сергей Коняев посетили музей предприятия, который готовится к открытию.

В 2024 году завод отметит 100-летие. Как подчеркнул Сергей Морозов, вековая история предприятия о многом говорит: с 1924 года наша страна пережила разные потрясения - НЭП, репрессии, войну, разруху, перестройку и развал СССР, и теперь все это в прошлом. А завод «Буревестник» - работает, и сегодня это одно из крупнейших предприятий кораблестроительной отрасли.

А началась история завода с небольшой кооперативной артели, которая делала примусы....

- Мы будем рекомендовать всем предприятиям, независимо от формы собственности, создавать такие музеи или хотя бы комнаты. Возможно, это поможет нам достучаться до молодежи и заинтересовать новое поколение производственной жизнью, - отметил депутат Госдумы РФ.