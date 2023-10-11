В Гатчине прокуратура направила уголовное дело в суд и потребовала вернуть деньги, украденные у пенсионерки

В ходе проверки установлено, что в производстве следственного органа находилось два уголовных дела, возбужденных по заявлениям пенсионерки.

Так злоумышленник, введя потерпевшую в заблуждение, склонил ее к оформлению кредита, денежные средства по которому в размере 230 тыс. рублей пенсионерка впоследствии передала мошеннику.

Второе уголовное дело возбуждено по факту кражи денежных средств в размере 190 тыс. рублей из квартиры пенсионерки.

Благодаря принятым городской прокуратурой мерам координационного характера, в совершении указанных преступлений изобличён ранее судимый мужчина.

Изучив материалы уголовного дела, Гатчинский городской прокурор признал совокупность собранных по делу доказательств достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Кроме того, по указанию прокурора области в целях возмещения вреда, причиненного пенсионерке, в Гатчинский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого материального ущерба, причинённого преступлением.

Рассмотрение уголовного дела и искового заявления находятся под особым контролем прокурора области.