Школьников в Сусанино научили ориентироваться

Более 150 учеников 1 - 6 классов смогли познакомиться со спортивным ориентированием. Участникам были предложены к прохождению спортивный лабиринт и дистанция в заданном направлении на пришкольной территории. Лабиринт помогал участникам освоить азы спортивного ориентирования - ориентирование по карте (плану-схеме лабиринта). А на дистанции, проложенной организаторами по школьной территории, следуя в заданном на карте направлении, участники искали контрольные пункты.

На финише всех ждали памятные сувениры, а также буклеты про спортивное ориентирование.

Отметим, что актуальность проекта «Ориентирование — в школы» также обусловлена тем, что спортивное ориентирование в 2023 году было впервые включено в программу Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры". В рамках проекта также запланированы мероприятия во Всеволожском и Выборгском районах.

Проект «Ориентирование — в школы» реализуется Межрегиональной автономной некоммерческой организацией по развитию спортивного ориентирования и смежных видов спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Импульс" при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области за счёт средств гранта губернатора Ленинградской области.

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