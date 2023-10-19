Школьники учатся создавать мессенджеры

«Научиться создавать чат-боты и стикерпаки, разобраться, как нейросеть распознает аудиосообщения, ребята могут прямо на Уроке цифры. Все это не только пригодится в повседневной жизни, но и поможет реализовать себя в будущем, сделать общение своей профессией», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Школьники изучат особенности цифровых сервисов для общения, узнают, как создавать и поддерживать сообщества в мессенджере, как устроена модерация контента. Благодаря интерактивным тренажерам школьники попробуют себя в роли ИТ-специалистов, которые создают и развивают сервисы цифровых коммуникаций: мобильных разработчиков, дизайнеров, продакт- и комьюнити-менеджеров. Старшеклассники смогут пройти профориентационный симулятор «Тест-драйв IT-профессий».

Урок включает в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности - для школьников 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. Материалы урока уже доступны на сайте https://урокцифры.рф.