Праздник Ижорской репы на ферме «ВЕСИ»

С самого утра желающие приехали на ручной сбор репы. Среди участников проводился конкурс на самой большой корнеплод. Победителем стала семья из Гатчины, чья находка весила чуть более 1300 грамм.

Гостей познакомили с ижорской культурой: играли на старинных финно-угорских инструментах, танцевали народные финские танцы, провели тематические мастер-классы, для детей показали кукольный театр.

На ферме развернулась настоящая осенняя ярмарка: гончарные изделия, текстильные игрушки и куклы, плетеные кашпо, изделия ручного ткачества, сладости, чаи и многое другое.





Фото администрации Гатчинского района