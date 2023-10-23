Праздник Ижорской репы на ферме «ВЕСИ»
На территории органической фермы «ВЕСИ» в Пудостьском поселении в субботу, 21 октября, прошел «Праздник Ижорской репы».
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С самого утра желающие приехали на ручной сбор репы. Среди участников проводился конкурс на самой большой корнеплод. Победителем стала семья из Гатчины, чья находка весила чуть более 1300 грамм.
Гостей познакомили с ижорской культурой: играли на старинных финно-угорских инструментах, танцевали народные финские танцы, провели тематические мастер-классы, для детей показали кукольный театр.
На ферме развернулась настоящая осенняя ярмарка: гончарные изделия, текстильные игрушки и куклы, плетеные кашпо, изделия ручного ткачества, сладости, чаи и многое другое.
Фото администрации Гатчинского района
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