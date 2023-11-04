Гатчина принимает Всероссийский турнир по самбо

В числе приглашенных – именитые спортсмены, чемпионы разных поколений российских и советских борцов, заслуженные тренеры и работники физической культуры. В открытии состязаний принял участие и сам чемпион СССР и мира по самбо Тагир Абдулаев.

С приветственным словом выступили глава Гатчины и района Виталий Филоненко и заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов. Виталий Филоненко отметил, что для города воинской славы Гатчины - большая честь принимать спортсменов со всех уголков России, и пожелал борцам победы. Сергей Голованов, обращаясь к участникам, сказал, что "турнир проводится в преддверии 85-летия со дня основания самбо. Много ярких побед и событий вплетено в его богатую историю, но многое впереди. Именно вам предстоит продолжать славный путь предшественников, великих мастеров".

Депутат Госдумы РФ Сергей Петров и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Павел Коржавых от партии "Единая Россия" вручили руководителю спортклуба "Гатчинский" Алексею Грездкову сертификат на покупку борцовского ковра в новый зал дзюдо и самбо в Рождествено.

За победу на ковре спорткомплекса "Арена" борются 150 самбистов в возрасте от 13 до 15 лет. Гатчину представляют 5 воспитанников спортклуба "Гатчинский". Как рассказал тренер и руководитель клуба Алексей Грездков, в данный момент проходит несколько серьезных соревнований по дзюдо и самбо в разных регионах страны, поэтому на турнире в Гатчине присутствует только небольшая часть команды.

Победителей турнира ждут кубки, медали и ценные призы. Организаторы планируют сделать турнир ежегодным, выбрав постоянным местом проведения столицу Ленинградской области и город воинской славы Гатчину.