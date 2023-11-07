Алевтина Заседателева: вышивка — песнь моя!

Что такое вышивка? Это поэтически созданная душевная живопись по полотну с помощью волшебства иголки с ниткой, а еще это терапия радостью — именно так считает гатчинская мастерица Алевтина Заседателева.

Алевтина Олеговна Заседателева живёт в Гатчине с 1958 года. Получив филологическое образование в Санкт-Петербургском университете, более 20 лет проработала учителем технологии в школе №4, в которой сама и училась. Педагогическое мастерство Алевтины Заседателевой оценено на самом высоком уровне: в 2006 году она стал победителем конкурса «Лучшие учителя России». Также она награждена знаком «Отличник общего образования» и грамотами Министерства образования России.

Вышивку и другие виды традиционного женского рукоделия Алевтина Олеговна осваивала на Высших курсах повышения квалификации учителей, где преподавали лучшие мастера Санкт-Петербурга. Выставки работ мастерицы, мастер-классы по разным вышивальным техникам и изготовлению народных кукол не раз проходили в библиотеках и музеях Гатчины.

С выходом на пенсию Алевтина Олеговна не захотела сидеть без дела. Она делится своим мастерством как напрямую, так и заочно — на интернет-курсах по народному творчеству. «Вышивка — песнь моя» - так называется группа ВКонтакте, которую ведёт Алевтина Заседателева. Здесь можно не только узнать всё о самых разных техниках русской вышивки — о простых, контурных и декоративных стежках и швах, мережках, владимирских верховах, росписи, но и самому освоить этот прекрасный вид рукоделия.

Подготовила Юлия Лысанюк