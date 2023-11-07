Коммунальные счета — в приложении «Госуслуги. Дом»
Почти 15 тысяч жителей Ленинградской области уже оплачивают счета, проводят собрания и отправляют заявки в управляющие компании онлайн.
«Одна из самых удобных функций этого мобильного приложения — оплата коммунальных и жилищных услуг. Здесь можно просмотреть список начислений, ожидающих оплату, причем квитанции с долгами помечены красным цветом. Можно прочитать информацию по оплате от поставщика услуг, посмотреть историю начислений и платежей, подать заявку в управляющую организацию, если не отображены платежные документы. И самое главное — быстро и удобно оплатить квитанции», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.
Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. — Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.
На экране:
● Название поставщика услуг и иконка (просмотр реквизитов поставщика)
● Статус оплаты платежного документа с отметкой:
- К оплате — неоплаченный платежный документ
- В обработке — документ, который был оплачен, но платеж пока не был учтен. Статус изменится,
- Частично оплачено — платежный документ, который не был оплачен полностью. На экранах таких документов есть кнопка «Детали платежа», по которой осуществляется переход к просмотру истории платежа
● Услуги и суммы, начисленные по услугам
● Ссылка «Подать заявку» — по нажатию происходит переход к созданию заявки поставщику услуг
● Кнопка «К оплате» — по нажатию произойдет переход к экрану оплаты
● Кнопка «Посмотреть квитанцию» — для скачивания платежного документа в формате PDF
Также можно оценить качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг.
Для начала работы с приложением нужно загрузить его на телефон из магазина приложений:
● Google Play — если пользуетесь Android
● App Gallery — если пользуетесь устройством Huawei на Android
● App Store — если пользуетесь устройством на IOS.