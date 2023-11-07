Коммунальные счета — в приложении «Госуслуги. Дом»

«Одна из самых удобных функций этого мобильного приложения — оплата коммунальных и жилищных услуг. Здесь можно просмотреть список начислений, ожидающих оплату, причем квитанции с долгами помечены красным цветом. Можно прочитать информацию по оплате от поставщика услуг, посмотреть историю начислений и платежей, подать заявку в управляющую организацию, если не отображены платежные документы. И самое главное — быстро и удобно оплатить квитанции», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. — Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.

На экране:

● Название поставщика услуг и иконка (просмотр реквизитов поставщика)

● Статус оплаты платежного документа с отметкой:

- К оплате — неоплаченный платежный документ

- В обработке — документ, который был оплачен, но платеж пока не был учтен. Статус изменится,

- Частично оплачено — платежный документ, который не был оплачен полностью. На экранах таких документов есть кнопка «Детали платежа», по которой осуществляется переход к просмотру истории платежа

● Услуги и суммы, начисленные по услугам

● Ссылка «Подать заявку» — по нажатию происходит переход к созданию заявки поставщику услуг

● Кнопка «К оплате» — по нажатию произойдет переход к экрану оплаты

● Кнопка «Посмотреть квитанцию» — для скачивания платежного документа в формате PDF

Также можно оценить качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

Для начала работы с приложением нужно загрузить его на телефон из магазина приложений:

● Google Play — если пользуетесь Android

● App Gallery — если пользуетесь устройством Huawei на Android

● App Store — если пользуетесь устройством на IOS.