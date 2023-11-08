Обогатился? Верни 200 тысяч с процентами!

По иску Гатчинской городской прокуратуры с гражданина, предоставившего свой банковский счет для совершения преступления, взыскано неосновательное обогащение.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского прокуратурой принимается комплекс мер для пресечения обмана доверчивых граждан и хищения у них денег со счетов путем мошенничества.

В июне 76-летнему пенсионеру поступил телефонный звонок от лица, представившегося сотрудником кредитной организации. Звонивший сообщил, что с его банковским счетом совершаются мошеннические действия, и, чтобы их предотвратить, необходимо перевести средства на некий банковский счет.

Поддавшись убеждению, пенсионер перевел 200 тысяч рублей на банковский счет жителя Бурятии.

В целях восстановления прав потерпевшего Гатчинским городским прокурором в Баргузинский районный суд Республики Бурятии направлено исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в сумме 200 тыс. рублей и процентов за незаконное пользование деньгами – до даты фактического возврата денежных средств и судебных расходов.

В обоснование требований указано, что в действительности никаких договорных отношений между потерпевшим и владельцем банковской карты не имелось, в связи с чем средства подлежат возврату.

Решением суда иск городского прокурора удовлетворён в полном объёме.

Работа в данном направлении находится под личным контролем прокурора области и будет продолжена.