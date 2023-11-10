Гатчинская «художка» на пороге большого юбилея мечтает о собственном доме

Школа с «акварельным» характером

Официально детская художественная школа в Гатчине была создана в 1974 году, став одной из первых в Ленинградской области. Основателем и первым педагогом ДХШ стал Анатолий Матюк, который возглавлял её более тридцати лет. Среди первых преподавателей школы - Владимир Монахов, Виталий Ким. Среди выпускников первого поколения — талантливые гатчинские художники Вадим Кинович и Геннадий Богданов.

Первым настоящим помещением Гатчинской ДХШ стали классы, открытые на проспекте 25 Октября. Чуть позже, в конце 1980-х — начале 1990-х годов у «художки» появились и другие помещения, в которых она располагается и сейчас - на улицах Карла Маркса, Коли Подрядчикова и Авиатриссы Зверевой.

За полвека своей работы Детская художественная школа Гатчины выпустила более тысячи молодых людей: многие из них связали свою жизнь с искусством — стали художниками, архитекторами, дизайнерами, специалистами в области полиграфии. Некоторые выпускники «художки» возвратились в её стены уже как педагоги. Среди них Вадим Кинович, Ольга Кадушкина, Елизавета Гречухина.

- Одна из главных особенностей нашей школы в том, что все наши программы в первую очередь ориентированы на акварель, - говорит Дарья Рубцова. - Почему так? Дело в том, что акварель сама по себе — техника очень серьёзная и сложная. Она не для всех. И если ты ею овладел, то сможешь с легкостью овладеть любой другой техникой. А у нас преподают очень сильные педагоги-акварелисты: Анатолий Засидкевич, Марина Фазанова, Елизавета Гречухина, Иван Ковшов...

Учителя и наставники от искусства

Все педагоги детской художественной школы города Гатчины — профессиональные художники. У каждого не только свой собственный почерк в искусстве, но и свой стиль преподавания, и своя творческая атмосфера на занятиях. Это, конечно, отражается и в их педагогической практике. Как говорит Дарья Рубцова, учеников того или иного педагога легко отличить от других как по стилю работ, так и по особой манере поведения.

Общепризнанными «патриархами» школы считаются Анатолий Засидкевич и Вадим Кинович, которые преподают здесь вот уже на протяжении нескольких десятилетий. Анатолий Засидкевич — член Союза художников и Союза акварелистов России, участник одной из самых сильных творческих групп Санкт-Петербурга - товарищества «Акварельный класс». Вадим Кинович — не только прекрасный «классический» художник, но и талантливый иконописец.

Один из самых сложных предметов - лепку и скульптуру — ведёт в школе Антонина Кинович.

Ольга Кадушкина — признанный мастер декоративного искусства. Её фантазийные, очень глубокие работы никого не оставляют равнодушным.

Евгения Измайлова — великолепный график, работающий в очень необычной и запоминающейся манере.

Марина Фазанова — не только замечательный художник-акварелист, но и известный дизайнер-модельер, автор коллекций класса прет-а-порте. Семейный и творческий дуэт с ней составляет Дарья Рубцова, недавно вступившая в Общество акварелистов Санкт-Петербурга.

Среди молодых педагогов - бывший ученик Марины Фазановой, Алексей Михайлов. Его работы отличаются особенной вдумчивостью, тонкостью и философичностью. А ещё Алексей Андреевич - великолепный знаток истории мирового искусства, увлекающийся исторической реконструкцией.

Наверное, легче всего найти общий язык с детьми самому юному педагогу школы. Иван Ковшов — талантливый график и акварелист, уже успевший выпустить из «художки» свой первый класс.

Несколько лет преподаёт живопись в гатчинской «художке» архитектор и акварелист Елизавета Гречухина.

Историю изобразительного искусства ведёт Елена Айдынян, причём делает она это так увлекательно и творчески, что к ней на занятия собираются не только ученики из разных классов, но и педагоги.

Несколько лет назад Гатчинскую ДХШ возглавила молодой художник-педагог Марина Атаманюк. Марина Юрьевна - активная участница выставок разного уровня, участник творческого объединения «ART-Берег».

В мечтах о едином помещении

О чём мечтают педагоги гатчинской «художки» накануне своего юбилея? В первую очередь, о том, чтобы у школы наконец появилось своё собственное помещение — единое пространство с большими классами, керамической мастерской и выставочным залом.

Этот болезненный вопрос назрел уже давно. Сейчас художественная школа занимает несколько разбросанных по всему городу небольших помещений в жилых домах. Практически у всех четырёх филиалов есть проблемы коммунального характера, связанные именно с этой особенностью.

Основное здание школы разместилось в бывшей квартире на первом этаже дома в одном из маленьком проулков проспекта 25 Октября - окна в окна с миграционным центром Гатчины. В этом небольшом помещении — и административный центр, и маленькие классы, где проходят занятия с учениками.

- Никто из новоприбывших с первого раза к нам не попадает, - говорит Дарья Владимировна. - И когда всё-таки находят нашу дверь, очень сильно удивляются. Наша школа — одна из лучших и самых сильных в Ленинградской области. У нас академическое направление обучения, и дипломы наших выпускников пользуются огромным авторитетом в творческих вузах. И людям, конечно, странно, что такое учебное заведение не имеет своего здания.

Ещё одна проблема — в «разбросанности» школы по всему городу. Это неудобно не только детям, но и педагогам, которые порой вынуждены за один день обегать несколько филиалов школы.

Свою роль играет и растущая популярность художественной школы среди жителей Гатчины.

- Конечно, нам уже не хватает всех этих помещений, - говорит Дарья Владимировна. - Сейчас в школе учится 231 ребёнок. Для Гатчины, тем более ставшей столицей Ленинградской области, это, конечно, мало. В этом году конкурс в нашу школу побил все рекорды — пять человек на место! Это говорит о высоком авторитете и самой школы, и её педагогов. Многие идут уже к конкретным учителям, но, к сожалению, не всегда это возможно.

Самые большие классы получается собрать только в филиале «художки» в микрорайоне «Аэродром». Это самое просторное помещение, организованное в двухэтажной пристройке к многоквартирному дому. Там проходят все важные мероприятия школы — экзамены, областные конкурсы.

- Наполненность классов в других филиалах у нас, к сожалению, очень низкая из-за тесноты, - говорит Дарья Рубцова. - Особенно это ощущается здесь, в административном помещении, расположенном в самом центре города. И это притом, что ребята у нас учатся в две смены...

«На слуху у всех»

Несмотря ни на что, детская художественная школа Гатчины не останавливается в своём развитии. Ребята учатся по предпрофессиональной программе, которая рассчитана на пять лет. Приходя сюда, дети быстро понимают: художественная школа – это не развлечение, а серьезный труд и ответственная работа. В школе преподаются обязательные предметы академического направления - рисунок, живопись, композиция, скульптура и история искусств. Занятия проходят четыре раза в неделю.

Юные художники — постоянные участники городских и региональных выставок, стипендиаты

- Конкурсы позволяют показать, что мы можем, на что способны наши ученики, - говорит Дарья Рубцова. - Без ложной скромности скажу: мы на слуху у всех. Мы всё время оказываемся в лидерах: каждый год приносит нам гран-при и призовые места не ниже второго. Нас замечают, нас видят, нас запоминают. Самые талантливые ребята становятся стипендиатами областного комитета по культуре и обладателями губернаторских и президентских грантов.

Гатчинская художественная школа дважды становилась победителем областного конкурса «Звезда культуры». Вот уже второй год на базе школы проходят курсы повышения квалификации для преподавателей школ искусств Ленинградской области.

Обо всех достижениях детской художественной школы города Гатчины, о её жизни и творческих успехах ещё не раз будут говорить уже в ближайшем будущем. И не только говорить, но и показывать. В течение юбилейного года на разных выставочных площадках Гатчины будут проходить масштабные совместные выставки учеников, выпускников и преподавателей художественной школы. А осенью 2024 года «художка» торжественно отметит свой полувековой юбилей, пригласив на него всех, кому повезло быть причастным к её жизни.

Юлия Лысанюк