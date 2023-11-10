В Вырице открыли мемориальную доску герою СВО Владимиру Полевому

9 ноября у здания Вырицкого центра благоустройства на Андреевской улице собрались жители поселка, родные и близкие Владимира Полевого, участники СВО, ветераны боевых действий, сотрудники администрации, депутаты.

Владимир Полевой был смертельно ранен на поле боя 8 июня 2023 года. Его товарищи до последнего надеялись, что помощь подоспеет, и Володю спасут. Но медики не смогли пробиться к раненому под обстрелом. Ему было 33 года…

Два ордена боец получил посмертно. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Владимир Павлович Полевой награжден орденом Мужества. Еще один орден вручили его маме – Елене Николаевне Полевой участники СВО во время церемонии открытия мемориальной доски. От совета ветеранов боевых действий и совета офицеров запаса один из почетных знаков десантных войск - за мужество и героизм при выполнении боевого долга на территории Украины в ходе специальной военной операции приказом председателя региональной общественной организации «Союз десантников» от 24 октября 2023 года Владимир Полевой награжден орденом «Генерал армии Маргелов».

К участникам торжественно-траурного митинга обратилась заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова: «Мы собрались, чтобы почтить память настоящего героя. Владимир Полевой вписал свое имя в историю нашей страны и своего родного поселка Вырица».

Директор государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Сергей Галяев заверил близких погибшего героя и всех участников СВО, что сотрудники фонда всегда готовы прийти на помощь в решении любых вопросов.

Выступавшие выражали признательность матери Владимира Полевого – Елене Николаевне Полевой – за воспитание настоящего гражданина и патриота. Каждый отмечал прекрасные душевные качества ее сына: доброжелательность, отзывчивость, готовность прийти на помощь в любое время дня и ночи. Жители поселка вспоминают его самыми теплыми словами.

- Когда мы говорим о героизме, с детства формируется представление о герое как о могучем человеке, а жизнь показала, что героем может стать обычный парень. Который смог сделать то, что не смогли бы другие, – сказал глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко.

Михаил Вячеславович поделился планами администрации создать единый мемориал всех жителей вырицкой земли, погибших при проведении СВО. По согласованию с родными и близкими павших возможно увековечение памяти героев в названиях улиц и скверов Вырицкого поселения.

Право открыть мемориальную доску предоставили маме героя - Елене Полевой.

Память павшего почтили минутой молчания. Иерей Павел Корчагин прочитал поминальную молитву и освятил памятную доску. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя…».

Участники митинга возложили цветы к мемориалу, возле которого выстроились в почетном карауле кадеты военно-патриотического объединения «Отчий край».

Екатерина Дзюба