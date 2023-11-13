На выставке, организованной Музыкально-концертным обществом им. императрицы Александры Фёдоровны, представлены исключительно архивные фотографии царской России времён Первой мировой войны, воссозданные с помощью современных технологий. Уникальные кадры погружают зрителей в страшную пору более чем столетней давности. На них запечатлены героизм и мужество русских людей, которые совершали воинские подвиги или трудились в тылу во имя победы нашего Отечества.

Как заметил член союза писателей России, историк Анатолий Козлов, выставка стала своего рода параллелью к происходящим в настоящее время военным событиям на фронтах Донбасса.

- Как сказал один из китайских философов, война — это путь обмана, - говорит Анатолий Козлов. - В конце концов она всегда приводит к мирным переговорам между обеими сторонами. Любая война рано или поздно заканчивается. Но каким количеством жертв, каким количеством крови это достигается... В начале прошлого века никто не хотел воевать, в том числе и Россия. Ко времени начала Первой мировой войны военная промышленность российского государства была на подъеме: активно развивались машиностроение, авиастроение и воздухоплавание, кораблестроение и подводный флот. Но, к сожалению, эта война затянулась. России не дали ее завершить, украв у неё победу...

В экспозиции представлены фотографии разного плана. Выставку «открывает» Манифест об объявлении войны в 1914 году. Затем следуют кадры времени начала всеобщей мобилизации, работы оборонной промышленности, будней в госпиталях. Часть снимков отражает ситуацию на фронте и быт русских воинов. Как напомнил Анатолий Козлов, на фронтах Первой мировой воевал весь цвет русской интеллигенции. Одним из ведущих воинских направлений была артиллерия. На фотографиях можно увидеть офицеров-артиллеристов, считавшихся одними из самых образованных людей своего времени.

Среди фотографий — уникальные кадры из «военной» жизни императорской семьи. На них запечатлён император Николай II, который был главнокомандующим русской армии. Вот он в командной ставке, среди офицеров, а вот его супруга Александра Федоровна с дочерьми - в госпитале, в окружении раненых и медицинского персонала...

В экспозиции есть уникальные кадры, запечатлевшие так называемую «Дикую дивизию», которую возглавлял брат Николая II, Михаил Александрович Романов. В неё входили, как правило, выходцы с Кавказа. «Дикой» эту дивизию прозвали потому, что эти воины не подчинялась каким-то общепринятым правилам. Главным для них были храбрость, мужество и стойкость. Никто из них потом не стал большевиком. Никто не предал своего императора...

Один из участников вернисажа, гатчинский историк и краевед Андрей Бурлаков напомнил, как события Первой мировой войны отразились на жизни Гатчины.

- Буквально в первые дни войны сотни гатчинцев пошли на фронт, - рассказал Андрей Вячеславович. - А те, кто остался, так или иначе старались помогать фронту всем, чем могли. В лазареты и госпитали Гатчины и её окрестностей постоянно поступали раненые. Чтобы было удобнее принимать их, в Гатчине была построена новая железнодорожная станция Татьянино. Она была названа в честь дочери императора, Татьяны Николаевны, которая приложила к её возникновению много усилий. В своих домах принимали раненых и местные жители. Так, например, в своем доме небольшой лазарет для двух десятков раненых бойцов устроил писатель Александр Куприн.

Как рассказал Андрей Бурлаков, ему часто приходилось общаться с ближайшими потомками свидетелей того времени. В его архиве есть ценнейшие воспоминания, документы и предметы, переданные ему этими людьми. Среди них — фронтовые фотографии и письма от гатчинцев - участников Первой мировой войны.

- Наша цель — память, - подчеркнул Андрей Бурлаков. - У нас есть не только драгоценные документальные свидетельства того времени. В Гатчине сохранилось много мест и зданий, связанных памятью с теми событиями. Конечно, хотелось бы, чтобы нашем городе появилась полноценная экспозиция, посвященная Гатчине в годы Первой мировой войны.

Познакомиться с выставкой фотографий времён Первой мировой войны можно по адресу: Гатчина, улица Красная, 1А. Духовно-просветительский центр Покровского собора.

Юлия Лысанюк