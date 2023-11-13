Кто останется без света 13 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
13.11.2023 с 09:00 до 18:00
Рождественское поселение
д. Даймище
д. Ляды
д. Чикино
СНТ «Иленка»
13.11.2023 с 10:00 до 16:30
Вырицкое поселение
д Мины
д Горки
д Каушта
13.11.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение
п. Елизаветино
д. Шпаньково
д. Новая
д. Вероланцы
д. Дылицы
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