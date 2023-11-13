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Кто останется без света 13 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

13.11.2023 с 09:00 до 18:00

Рождественское поселение

д. Даймище

д. Ляды

д. Чикино

СНТ «Иленка»            

 

13.11.2023 с 10:00 до 16:30

Вырицкое поселение

д Мины

д Горки

д Каушта  

 

 

13.11.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское поселение

п. Елизаветино

д. Шпаньково

д. Новая

д. Вероланцы

д. Дылицы