Я – будущий избиратель!

В этом году конкурс стал рекордным по количеству представленных работ: в Леноблизбирком поступило почти 300 рисунков, фотографий и видеороликов, посвященных выборной тематике.

В номинации «На лучший плакат или рисунок, отражающий избирательную тематику» (будущие избиратели в возрасте 7-10 лет) призерами стали ученики Гатчинской школы № 4: Георгий Крутяков занял второе место, Алиса Фау – третье.

В номинации «На лучшую фотографию со слоганом, призывающим активно принимать участие в выборах» (будущие избиратели в возрасте 11-15 лет), лучшим стал ученик Войсковицкой школы № 2 Илья Белозеров. На втором месте - ученик Большеколпанской школы Глеб Черноротов.

На первом месте в номинации «На лучший видеоролик, разъясняющий избирательное законодательство» (молодые и будущие избиратели в возрасте 16-18 лет) третье место заняла ученица Войсковицкой школы № 2 Елизавета Маннинен.

В качестве подарка за победу в конкурсе ребята получат дипломы и подарочные сертификаты от Леноблизбиркома (на сумму 3, 2,5 и 2 тысячи рублей соответственно занятым местам).

Татьяна Можаева