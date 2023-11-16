Берегите автомобиль oт пожара!

Да, машина заводится сама, пока вас нет, но вы не слышите, как она заводится, вы не видите, что с ней происходит. А между тем при автозапуске зимой из-за низких температур резко возрастает сопротивление в аккумуляторе, из-за чего может начаться разложение электролита. При работе генератора и заряде батареи появляются короткие замыкания между ячейками пластин, из-за чего в процессе электролиза вода выделяет водород и кислород. При соединении газов образуется гремучий газ, обладающий высокой горючестью и взрывоопасностью, что также может стать возможной причиной пожара.

При прогревании двигателя в отсыревшей из-за конденсата электрике также могут возникать короткие замыкания на кузов, вызывающие появление искры в неопределенных местах.

И самое главное, нужно учитывать тот факт, что поблизости нет водителя, который в случае возгорания не сможет вовремя погасить пламя, и машина может выгореть за считаные минуты еще до прибытия пожарного подразделения.

Что нужно делать, чтобы не «спалить» автомобиль:

- периодически проводить осмотр состояния электрооборудования в пунктах технического обслуживания,

- не производить зарядку аккумуляторной батареи непосредственно в автомобиле

- не отогревать двигатель открытым огнем

- устанавливать предпусковые отопители в квалифицированных автосервисах

- после длительного периода простоя подогревателя обязательно выполнить пробный запуск. При этом, не стоит оставлять автомобиль без присмотра, а при обнаружении неисправности выключить его и проверить у специалиста

- не допускается монтаж и установка автозапуска самостоятельно!

Не забывайте про наличие огнетушителей в вашем автомобиле!

ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области