«Арт-кадет» – в строю 15 лет

Сегодня почетные дипломы и другие награды, завоеванные в течение 15 лет, украшают в школе специальный стенд. Первые поющие кадеты выросли, они уже сами мамы и папы. И с благодарностью вспоминают своего музыкального руководителя.

«Это было недавно, это было давно»

Как рассказал Михаил Абрамович Шиловский, все произошло случайно. Знакомство с Гатчиной началось со встречи с Владимиром Наумовичем Капланом, заместителем директора Гатчинской школы №11, тогда школы–интерната. Он поведал о музыкальных традициях школы, о том, что здесь много лет работал с детьми известный музыкант Дмитрий Ерофеевич Огороднов, об интересной истории образовательного учреждения, и что на тот момент кружковая работа фактически не велась.

- Шел 2006-й год. Я жил в Петербурге и концертировал по Ленинградской области со своей детской программой «Плюшевый мишка», - вспоминает Михаил Абрамович. - Администрация школы-интерната увидела мое выступление во время концерта в ЦТЮ и предложила провести бесплатный концерт для детей. Поговорили, познакомились. И с тех пор я работаю в школе. Не передать словами мою благодарность Владимиру Наумовичу. Именно он открыл мне новую дорогу и обозначил новые горизонты. Владимир Наумович предложил назвать наше творческое объединение классом начального эстрадного мастерства. Мы придумали квартету говорящее название - «Арт-кадет», и Каплан стал моим наставником в работе с детьми.

Первый состав квартета «Арт-кадет» - Антон Иванов, Геннадий Ветров, Юлия Данилова и Александра Осолодкина. Сейчас они уже взрослые люди.

Старт был быстрым и удачным. В Санкт-Петербурге в бывшем Дворце пионеров им. Жданова проходил конкурс «Восходящая звезда». Ребята вступали с песней «Синдбад», которую для них сочинил Михаил Абрамович, и сразу заняли второе место. Это вселило во всех уверенность, что творческий путь выбран правильный.

Потом кто-то уехал, кто-то закончил обучение. Чтобы продолжать поднятый интерес, Михаил Абрамович стал подбирать новых детей. Скоро сформировался новый коллектив с этим же названием – тоже две девочки и два мальчика. Так и пошло: дети менялись – музыкальный трамплин дарил им радость творчества, развивал, обогащал духовно, приучал к дисциплине.

- Мы стали серьезнее готовиться, тщательнее подходили к выбору репертуара. Акцент был поставлен на военные, патриотические, морские песни. Наше исполнение – ближе к эстрадному пению. Здесь, надо отметить, конкуренции у нас мало. Тогда вообще было мало детских коллективов, тем более патриотических, - вспоминает Михаил Абрамович.

С патриотической программой на песни советских композиторов «Арт-кадет» прошел отборочный тур и попал в Москву. Конкурс проходил на площадке первого КВНа. Председатель жюри - композитор Григорий Гладков особо отметил поющих кадетов. Коллектив занял второе место. У ребят взяли интервью. А потом пригласили выступить перед депутатами в Мосгордуме.

- Так получилось, что в это же время проходила торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса. И мы выбрали награждение, а не Мосгордуму, потому что детям важнее получить призы. Депутаты это поняли и в качестве поощрения разрешили записать на Красной площади музыкальный клип. Мы его сняли сами: ребята шагали по брусчатке и пели песню о Москве из репертуара Муслима Магомаева. Не передать словами, как это воодушевило детей. Наш клип любительский. Но он остался у нас как страница истории коллектива, - рассказывает Михаил Абрамович.

Дети России

Следующая знаменательная веха – начало сотрудничества с общественным фестивальным движением «Дети России». «Арт-кадет» пригласили открыть один из международных конкурсов в качестве приглашенных артистов.

А потом пошли наработанные победы. Кирилл Нестеренко, Ксения Алекперова, Юрий и Екатерина Филимоновы (брат и сестра) - это был звездный состав. Также в составе квартета успешно выступали Катя Макарова, яркая сильная вокалистка Юлия Яковлева.

- Многие говорят, что секрет успеха в морской форме. Песни морские, поют кадеты. Но, наверное, дело не только в форме. Каждый из этих ребят – по-своему уникален, - рассказывает Михаил Александрович Шиловский. - Все с музыкальной базой - либо в процессе получения, либо с уже законченным образованием. Во всем остальном - обычные школьники, которые получают удовольствие от музыки.

И эти школьники стали побеждать на всероссийских и международных конкурсах. Коллектив побывал в Сочи, Ярославле, Казани, Великом Устюге и других городах. Именно в Великом Устюге «Арт-кадеты» спели вместе с Российским Дедом Морозом в его резиденции… Нас стали узнавать: нет, не в шоу-бизнесе, а в детском общественном движении.

- Организаторы конкурсов движения «Дети России» всегда особо отмечают наш коллектив, - говорит Михаил Абрамович. - По их словам, у нас «дети, у которых не забрано детство». И на сцене они дети: искренние, непосредственные. Может быть, в их исполнении есть вокальные нарушения, неточности, но они поют от души и остаются детьми. Они живые, искренние. Это нравится зрителям. Нам посчастливилось выступать на одной сцене с «Непоседами», с сестрами Толмачевыми. Представляя Гатчину на престижных фестивалях и конкурсах, мы в первую очередь приезжаем радовать зрителей. Всегда достойно выглядим и, бывает так, что побеждаем, хотя и не профессионалы.

А потом случилась еще одна удивительная история. «Арт-кадет» пригласили в дружескую Белоруссию. Коллектив побывал в Бресте. Выиграл международный конкурс и после этого получил приглашение в белорусскую столицу – город Минск.

- Ребята очень трогательно исполнили песню из репертуара группы «Песняры» - «Белоруссия». Жюри встало, приветствуя детей. Мы получили диплом первой степени и были приглашены в президентский дворец, где участникам вручили общественные награды Белоруссии - медали Колобанова, - вспоминает Михаил Абрамович.

Владимир Наумович

После такого успеха в 2014 году «Арт-кадет» впервые пригласили на День города Гатчины. Ребята выступили очень ярко и динамично на праздничной сцене, установленной на площади Станислава Богданова.

В этом же году с огромным успехом прошел долгожданный сольный 1,5-часовой концерт в Центре творчества юных города Гатчины. В роли ведущего выступил сам Владимир Наумович Каплан. Впрочем, именно благодаря ему коллектив стал выступать и на гатчинской сцене.

Владимир Наумович умел организовывать практически всё, включая поездки, и так, чтобы дети ездили бесплатно. Как сейчас его не хватает! С тех пор у коллектива остался один надежный и преданный друг, который много лет оказывает помощь – это Михаил Ефимович Заславский. Ему от всех выпускников школы поющих кадетов - особая благодарность!

- Владимир Наумович внес большой вклад в развитие идеи детского патриотического коллектива, и он же вселял мне веру в детей, - рассказывает Михаил Абрамович. - Мой опыт, полученный на профессиональной эстраде, безусловно, пригодился в работе с коллективом, но именно Владимир Наумович стал моим наставником в работе с детьми. Его педагогические принципы мы претворяем в жизнь и сегодня. И чувствуем, что он с нами рядом всегда и везде! От души благодарен нашему директору Раисе Фоковне Василиу. Понятно, что финансовые возможности школы очень ограничены. Но наша школа, актовый зал оборудованы всем необходимым, чтобы работа с детьми процветала. У нас приличный свет и звук, уют и комфорт. А главное – «форма» наполнена правильным содержанием. Поэтому именно у нас проходят различные тематические мероприятия районного и областного уровня.

Михаил Абрамович скромно подчеркивает, что его коллектив не соперничает с учреждениями культуры, музыкальными школами – у него другие цели и возможности. Квартет «Арт-кадет» - просто школьный коллектив, внеурочная деятельность.

Конечно, как и во всех творческих коллективах, был период затишья, конкурсной неуспешности. Сейчас он позади. Пришли новые дети. И то, что было создано 15 лет назад, - продолжается.

«Лучшее, конечно, впереди…»

Сегодня в коллективе выступают Владислав Резников, Тимофей Кривошея, Кира Семенова и Кира Артамонова. Они все 7-классники, занимаются третий год и третий год привозят с конкурсов победные дипломы. После успеха в Воронеже, Москве, Сочи, в октябре 2023 года отлично показали себя в Петербурге на международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «На берегах Невы».

С нового учебного года Михаил Абрамович – педагог дополнительного образования школы №11. Он проработал здесь уже 18 лет, из которых 17 лет был учителем музыки. В этом году в школу пришел новый учитель музыки - Евгений Анатольевич Логашов, известный гатчинцам по творческому дуэту «Душевный разговор».

- Мне комфортно работать с Евгением Анатольевичем. Он педагог, музыкант, хороший инструменталист. С его приходом мы стали распевать детей и в целом серьезно заниматься вокалом. Недавно привезли четыре первых места в разных номинациях из Воронежа. Это заслуга уже Е.А. Логашова. А я продолжаю делать то, что умею делать хорошо. И счастлив, что работаю с детьми, - говорит Михаил Абрамович.

Впереди много планов. Конечно же, продолжить дружбу и творческое сотрудничество с организацией «Дети России». Возможно, повторить проект квартета мальчиков, который продержался только год. Это были Эмиль Горбачев, Платон Крупчатников, Арсений Брызгалов и Егор Александров. Есть идеи, как сделать мальчишечий квартет ярким и успешным.

- Мы продолжаем традиции нашей отечественной певческой школы. Честно славим свой любимый город, Родину, страну, морское братство. Готовы выступать для наших земляков на городских праздниках, - говорит руководитель коллектива. - Очень хочется, чтобы город знал свою талантливую молодежь. В ноябре квартету «Арт-кадет» исполняется 15 лет. От всей души благодарю всех, кто прошел этот путь с нами. Я же продолжаю работать - а дети помогают мне оставаться молодым!

Администрация Гатчинской школы№ 11 приглашает 26 декабря в 14 часов на большой концерт выпускников школы «Звёздных 15 лет», который пройдет в актовом зале школы

Татьяна Можаева