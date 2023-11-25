Кадры решают всё

Решать вопросы сообща

Форум средств массовой информации Ленинградской области собрал на одной площадке представителей районных газет и телеканалов, радиостанций и новостных порталов. В этом году организаторы мероприятия из областного комитета по печати смогли вдвое увеличить число участников дискуссии – как слушателей, так и приглашённых экспертов.

– Раньше форум проводился как образовательное мероприятие для руководителей средств массовой информации. На этот раз приехали и главные редакторы, и журналисты, а также номинанты премии Правительства Ленинградской области. Отдельно приглашены ветераны, которым мы вручаем награды почётных работников СМИ, – рассказал Константин Визирякин, председатель областного комитета по печати.

Главной темой панельной дискуссии стало привлечение молодых кадров в редакции. Основу районных СМИ сегодня составляют опытные журналисты. Интерес к профессии у молодёжи не стабилен, а те ребята, что учатся в Санкт-Петербурге, зачастую остаются работать в Северной столице или переезжают в Москву. Заинтересовать их могут новые форматы и возможности для творчества – об этом в своём выступлении рассказала Ирина Жеглова, генеральный директор «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге.

Руководитель «Комсомолки» отдельно отметила опыт совместного проведения молодёжного медиамарафона с областным комитетом по печати. Этим летом около 100 студентов из разных регионов России смогли освоить азы профессии и создать первые журналистские материалы.

– Звёзды журналистики в видеолекциях рассказывали молодёжи о профессии простым языком. Особенно запомнилась защита проектов: ребята сами снимали видеоролики, запускали информационные сообщества «ВКонтакте». Марафон показал, что студенты сегодня – амбициозные и целеустремленные люди, которые ищут возможности показать себя. Остаётся только предоставить им такую возможность, – резюмировала Ирина Жеглова.

Творческий подход

В Ленобласти уже есть примеры, когда доверие, оказанное молодым специалистам, позволило местным СМИ выйти на новый уровень. О своём личном опыте на форуме рассказал Владимир Кочетков – молодой журналист из Выборга. За несколько лет на «Выборг ТВ» он прошёл путь от корреспондента до главного редактора сетевого издания. Вместе с командой единомышленников запускал новые программы и форматы. Выходил в прямой эфир с соревнований по бегу, открывал неизвестные достопримечательности родного района, проводил викторины на знание истории Выборга.

– Всё это привлекло к телеканалу внимание новой аудитории: молодёжи, бизнеса, любителей туризма. Например, после программы, в которой мы рассказывали о занятиях бегом в городских условиях, в местный беговой клуб записались десятки людей, – поделился успехом Владимир Кочетков.

В то же время большинство районных СМИ продолжают испытывать острую нехватку кадров – причём не только молодых. Такое заявление сделала Светлана Солоницына, директор Информационного Центра «Кириши». Её выступление слушатели встретили понимающими кивками и общей атмосферой солидарности.

– Проблема кадров – проблема номер один для любой районной редакции. Чем дальше район, тем больше проблема. Мы часто слышим, как важно на уровне районной прессы доносить до людей корректную и верную информацию, – но порой это просто некому делать, – высказалась Светлана Викторовна. – Скажу на своём примере. Мой путь в журналистике начался в 17 лет, когда я пришла в газету сразу после школы. И вот за десять лет с того момента к нам никто так и не пришёл.

Предложение Светланы Солоницыной по привлечению молодёжи в профессию поддержали в областном комитете по печати. Сейчас ведомство обсуждает с ведущими вузами региона возможность целевого обучения ребят из районов.

– Мы работаем над возможностью поступления по направлению от редакции или муниципалитета. В таком случае, отучившись на бюджете, человек возвращается в район, где отрабатывает по специальности несколько лет. Рассматриваем возможность введения программы «Земский журналист» по предоставлению жилья новым сотрудникам. Проект находится на стадии обсуждений, – пояснил руководитель комитета по печати Константин Визирякин.

Награды – лучшим журналистам

Главной интригой форума традиционно стала церемония вручения премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики. Это основной профессиональный конкурс региона, о победе в котором мечтает каждый автор и корреспондент.

– В этом году поступило немало интересных работ, нам было из кого выбрать. Приятно осознавать, что награждение стало ежегодным – наш конкурс по-настоящему «прижился». Коллеги активно участвуют, растут, хорошая активность со стороны молодёжи, – поделился Константин Визирякин.

Действительно, работы победителей порадовали своим разнообразием. Был здесь, к примеру, серьёзный рассказ о работе поисковиков на месте бесчинств фашистов в парке «Сильвия» от Екатерины Дзюбы из «Гатчинской правды». И цикл материалов о поддержке наших защитников на СВО от группы авторов «Заневского вестника». Выборгское ТВ удивило зрителей экспериментальным репортажем Виктора Червякова, снятым с риском для жизни: автор и оператор съехали на ледянке на оживлённую автодорогу, проверяя безопасность зимней горки.

Ну а лучшей работой года жюри признало цикл «Донецкий дневник» Юлии Лысанюк из «Гатчинской правды», неоднократно посещавшей свой родной Донецк в дни вооружённого конфликта.

Завершилась торжественная церемония чествованием ветеранов журналистики 47 региона. Звание «Почётный работник средств массовой информации Ленинградской области» было присвоено Валентине Яфановой из Лодейного поля, Николаю Ливанскому из Тихвина и Нине Кармалитовой из Соснового Бора. Ведь опыт старших коллег и наставников для медиаотрасли не менее важен, чем креатив и энергия молодёжи!

Стас Бутенко

Фото: Комитет по печати Ленинградской области

Победители Премии Правительства-2023:

«Лучшая журналистская работа года»

Юлия Лысанюк, сетевое издание газеты «Гатчинская правда», цикл материалов «Донецкий дневник»

«За лучший медиапроект»

Коллектив авторов газеты «Заневский вестник», цикл материалов #Своихнебросаем

«За лучший сюжет в радиоэфире»

Оксана Егорова, радиоканал «Тихвин», «И память о войне нам книга оставляет»

«За лучший сюжет в телеэфире»

Татьяна Анкудович, Выборгская муниципальная телекомпания, «Выборгские крендели. Кто они?»

«За лучшую публикацию в печатном СМИ»

Екатерина Дзюба, газета «Гатчинская правда», «Без срока давности»

«За лучшую публикацию в электронном СМИ»

Виктор Червяков, сетевое издание Выборгская муниципальная телекомпания, цикл программ «Послесловие»

«Открытие года»

Анна Пойш, телеканал «СТВ», «Ешь натуральное!»