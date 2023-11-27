Как ФНС проверяет отношения с самозанятыми

Некоторые предприятия и организации предлагают своим сотрудникам уволиться и зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан, но продолжать трудовые отношения в рамках гражданско-правовых договоров. Главными причинами замены трудовых договоров на договоры ГПХ являются экономия на зарплатных налогах, отпускных, больничных и кадровом учете. Но стоит отметить, что риски, связанные с налогами и другими аспектами, могут быть намного выше.

Не обязательно нужно ждать прихода инспекторов, чтобы обнаружить незаконную схему. Самозанятые лица, которые не удовлетворены такой практикой, могут подать жалобу на компанию, и это может привести к проведению проверки.

Один из примеров не в пользу бизнеса. Организация заключала ГПД с предпринимателями на год и потом перезаключала их. Договоры предусматривали систематическое исполнение услуг. Физлица несли материальную ответственность за недостачу имущества. Также — за ущерб, который возникает у заказчика при возмещении им ущерба иным лицам. В предмете договоров было четкое указание на специальности и профессии: бухгалтер, кассир, менеджер-логист. Физлицам платили фиксированную сумму каждый месяц одним и тем же числом.

Какие документы могут доказать или опровергнуть наличие законных трудовых отношений:

— кадровые (графики работы, отпусков, документы о направлении сотрудника в командировку)

— зарплатные (расчетные листы о начислении зарплаты, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денежных средств на банковскую карту работника)

— первичные документы (товарные накладные, счета-фактуры, акты о выполненных работах, журнал посетителей)

— документы контроля за дисциплиной труда (оформленный пропуск на территорию работодателя и журнал регистрации прихода-ухода сотрудников на работу)

— документы по охране труда (журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, удостоверение о проверке знания требований охраны труда, направление работника на медицинский осмотр, акт медосмотра).

В случае рассмотрения дел о создании незаконной схемы минимизации налогообложения, суды могут учитывать указанные обстоятельства в качестве доказательств.