Сироту-инвалида из Гатчинского района обеспечат благоустроенным жилым помещением
По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского под контролем регионального надзорного ведомства находится вопрос восстановления жилищных прав жительницы Гатчинского района, 2001 года рождения, являющейся сиротой и инвалидом.
Гатчинской городской прокуратурой установлено, что администрацией Гатчинского района в октябре 2021 года местной жительнице было отказано во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по причине наличия жилья в Волосовском районе.
Между тем, лишь после надзорного вмешательства был установлен факт непригодности для проживания квартиры в Волосовском районе, что дало возможность защитить жилищные права девушки, обеспечив включение её в список на получение жилья в Гатчинском районе.
При надзорном сопровождении прокуратуры администрацией Гатчинского муниципального района в органы региональной власти направлен запрос о выделении дополнительного финансирования на приобретение жилого помещения.
С учетом поданного девушкой заявления обеспечение её жилым помещением запланировано на 2024 год.
Вопрос предоставления благоустроенной квартиры останется под контролем в аппарате прокуратуры области.