Сироту-инвалида из Гатчинского района обеспечат благоустроенным жилым помещением

Гатчинской городской прокуратурой установлено, что администрацией Гатчинского района в октябре 2021 года местной жительнице было отказано во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по причине наличия жилья в Волосовском районе.

Между тем, лишь после надзорного вмешательства был установлен факт непригодности для проживания квартиры в Волосовском районе, что дало возможность защитить жилищные права девушки, обеспечив включение её в список на получение жилья в Гатчинском районе.

При надзорном сопровождении прокуратуры администрацией Гатчинского муниципального района в органы региональной власти направлен запрос о выделении дополнительного финансирования на приобретение жилого помещения.

С учетом поданного девушкой заявления обеспечение её жилым помещением запланировано на 2024 год.

Вопрос предоставления благоустроенной квартиры останется под контролем в аппарате прокуратуры области.