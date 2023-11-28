Александр Дрозденко на Снежном штабе: основные работы должны быть завершены сегодня до конца дня

«Циклон не пришел неожиданно — мы о нем знали, большинство служб были готовы, но выпал рекордный за последние годы объем снега. Ставлю задачу профильным комитетам и всем администрациям: организовать везде уборку, расчистить дороги, подходы к объектам социальной важности — это больницы, поликлиники, амбулатории, ФАПы, школы и детсады. Обратите внимание на центральные дороги, где ходит общественный транспорт. Основные работы должны быть завершены сегодня до конца дня», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Как отметил глава региона, помощь в уборке снега готовы оказать ленинградские предприятия — и добровольно, и за средства резервного фонда региона. Уже вышла на дороги техника лесопереработчиков, также спецтехникой и людьми помогают строители. При необходимости подключится техника и сотрудники «Леноблводоканала». Дополнительных дворников привлекут управляющие компании при поддержке и внимании Госжилнадзора и комитета по ЖКХ.

Зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский подтвердил, что застройщики включатся в работу по уборке территории, и напомнил Снежному штабу об ответственности бизнеса за прилегающие к его границам территории. Контроль за качеством содержания территорий лежит на местных властях.

Как пояснил председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков, сейчас в работе — почти полторы тысячи единиц техники, больше 4000 тысяч человек. По прогнозу, снегопад продолжится, но с меньшей интенсивностью. За сутки в отдельных местах Ленобласти выпал рекордный объем снега: снежный залп в Приморске достиг метровой высоты, в Сосново — 50 см. Уже направлены обращения к предприятиям, у которых есть техника. Главы в такие дни будут лично контролировать работу, выезжать на места. Районам напомнили: как только снег пошел — его нужно убирать, не ждать, пока он накопится и слежится. Самое позднее время выхода дворников на работу — 5 утра. Спецтехника ночью должна работать.

Обращения жителей принимает Снежный штаб: https://vk.com/snegshtab47