Гатчинские борцы – на высшей ступени пьедестала
24-25 ноября в Смоленске прошли международные соревнования по вольной борьбе «Олимпийские надежды».
Рубрики: Спорт
В соревнованиях участвовало более 420 человек из 18 регионов России, Республик Беларуси и Абхазии.
Ученики гатчинских школ Никита Андреев, Али Алиев, Фёдор Вершинин, Егор Павловский, Мухаммад Эльмурзаев, Абдурахман Мусаев, Даниил Иванов и воспитанники Гатчинской школы борьбы под руководством тренера Азамата Хандохова в упорной борьбе смогли обойти всех участников в своих весовых категориях, показав отличную борьбу и хороший уровень подготовки, и подняться на высшую ступень пьедестала, тем самым умножая славу Гатчинской земли.
Поздравляем ребят и их тренера!
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