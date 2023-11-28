Гатчинские борцы – на высшей ступени пьедестала

В соревнованиях участвовало более 420 человек из 18 регионов России, Республик Беларуси и Абхазии.

Ученики гатчинских школ Никита Андреев, Али Алиев, Фёдор Вершинин, Егор Павловский, Мухаммад Эльмурзаев, Абдурахман Мусаев, Даниил Иванов и воспитанники Гатчинской школы борьбы под руководством тренера Азамата Хандохова в упорной борьбе смогли обойти всех участников в своих весовых категориях, показав отличную борьбу и хороший уровень подготовки, и подняться на высшую ступень пьедестала, тем самым умножая славу Гатчинской земли.

Поздравляем ребят и их тренера!