Путешествие к святыням

Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь известен многим ленинградцам. Ежегодно поклониться святыням Лодейнопольского района приезжают тысячи людей. В том числе – жители соседних регионов. Зачастую такие поездки организованы очень просто: паломник проводит несколько часов в дороге, посещает храм и его окрестности, а затем возвращается домой. Упуская возможность посетить по пути другие удивительные местные достопримечательности.

Познакомить туристов с этими богатствами русской истории и культуры решили представители культурного центра «Национальная гуманитарная инициатива». Их проект двухдневного тура по святыням Приневской земли получил грант губернатора Ленинградской области.

– Нам было важно показать, что Ленобласть обладает богатейшим историко-культурным, историко-религиозным потенциалом, который отнюдь не сводится к знакомству только с конкретными ключевыми точками, известными в том числе за пределами региона, – добавил автор проекта, главный редактор журнала «Русский паломник» Кирилл Королев.

Уникальность маршрута в том, что он охватывает сразу восемь православных достопримечательностей и исторических мест. Церковь Феодора Стратилата в Кисельне, Церковь Троицы Живоначальной в Иссаде, Собор Рождества Богородицы в Новой Ладоге, Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Сясьстрое, Церковь Александра Свирского в Паше, Церковь Николая Чудотворца в Доможирово, Церковь Николая Чудотворца в Лодейном Поле и Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь.

– Иссад и Кисельня – замечательные населённые пункты, здешние храмы – это памятники истории. Но люди смотрят на них из окна автобусов, проезжая мимо, не получая никакой дополнительной информации, – констатирует Кирилл Королёв.

Не забыли составители тура и про базовые потребности туристов. Даже паломнические группы предпочитают путешествовать с комфортом. Ночлег, питание, транспортная доступность – всё это может обеспечить существующая туристическая инфраструктура Ленинградской области. Хотя главное достоинство тура – в его смысловом наполнении.

– Потребность в такой информации возрастает, в том числе и за границей, у жителей других стран. Всё больше людей интересуются русским миром, нашим языком и культурой. Многие задаются вопросом: как Россия смогла сохранить свои традиции и православие, как после долгих лет запустения восстанавливались приходы и храмы, – заявила на презентации маршрута Нина Ладыгина-Глазунова, генеральный директор АНО "Центр инновационной дипломатии БРИКС и ШОС".

Первая организованная группа отправится в тур по святыням земли Приневской в начале декабря. По итогам поездки выйдет специальный выпуск журнала «Русский паломник» с детальным планом маршрута, фотоотчётом и интересными историческими фактами. На его основе организовать собственное путешествие к Александро-Свирскому монастырю сможет любой желающий – без дополнительных трат на услуги экскурсионных бюро и гидов.

Александра Родионова