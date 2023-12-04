Права гражданина восстановлены после вмешательства прокуратуры

Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения прав и законных интересов жителя Кобринского сельского поселения.

Установлено, что в 2022 году администрацией поселения принято решение о снятии жителя сельского поселения с учета нуждающихся в жилых помещениях, в связи с проведением им капитального ремонта жилого помещения.

При этом в учетном деле на заявителя отсутствует заключение межведомственной комиссии по результатам обследования жилого помещения и установления факта соответствия помещения требованиям, предъявленным к жилому помещению согласно Положению.

Кроме того, городской прокуратурой выявлены нарушения в части ведения администрацией поселения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемым по договорам социального найма.

По представлению городской прокуратуры незаконное решение органов местного самоуправления отменено, заявитель восстановлен на учете лиц, нуждающихся в жилых помещениях.