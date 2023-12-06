В Новый год – без ДТП

– Алина Викторовна, зима в этом году началась рано. Какие сезонные угрозы ожидают участников дорожного движения?

– Для начала сезона всегда характеры сложные погодные условия − снегопад, гололёд, короткий световой день. Поэтому на дороге надо быть предельно внимательным. Водителям я советую снижать скорость, следить, чтобы она соответствовала окружающей обстановке. Пешеходам стоит проявлять бдительность при выходе на проезжую часть, переходить дорогу в предназначенном для этого месте и только если есть уверенность, что транспортные средства вас пропускают.

– Особенно сильные снегопады пришлись на последние дни. Как они отражаются на безопасности водителей и пешеходов?

– Критических последствий удалось избежать – мы очень рады, что многие водители во время снегопада пересели на общественный транспорт. Хотелось бы поблагодарить их за сознательность. Это лишний раз подтверждает: дорожная обстановка зависит от всех нас.

– Все мы знаем про обязательную смену летних шин на зимние. А какие ещё правила помогут водителям не попасть в ДТП зимой?

– Напомню водителям, что помимо своевременной смены шин у автомобиля, садясь за руль транспортного средства, необходимо осмотреть его и позаботиться о технической исправности. Например, водитель может взять с собой омывающие средства, чтобы автомобиль не замерзал.

– Ленинградская область - территория больших трасс и в то же время - проселочных дорог. На каких маршрутах зимой стоит быть особенно осторожным?

– ДТП может случиться на любой дороге – всё зависит от дисциплинированности водителей и пешеходов. Поэтому нельзя сказать, что где-то происходит больше аварий, а где-то − меньше. Самое главное, чтобы все переходили дорогу по пешеходному переходу и избегали заснеженных тротуаров. И, конечно, нельзя забывать про опасность движения по проезжей части для пешеходов, в том числе на проселочной дороге. Особенно это касается недостаточно освещённых участков. Если нет необходимости двигаться по проезжей части зимой, я точно советую не делать этого, тем более в непогоду.

– А что ещё посоветуете пешеходам?

– Рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде. Зимой все ходят в головных уборах и преимущественно носят одежду темных тонов. Соответственно, никак не могут обеспечить свою видимость для водителя. Принцип работы световозвращающих элементов простой – когда свет фар попадает на них, он преломляется и отражается. Таким образом, водитель видит пешехода. Очень хочется обратиться к родителям: всегда проверяйте перед выходом ребёнка из дома, чтобы на его одежде или личных вещах были размещены световозврашающие аксессуары.

– Как в целом обезопасить ребёнка, выходящего на улицу?

– Во-первых, начиная с самого маленького возраста, следует держать ребёнка за руку, находясь вблизи дороги и при переходе через неё. Также детям нужно разъяснить элементарные правила для пешеходов: найди ближайший пешеходный переход, подойди, остановись, убедись в безопасности, осмотрись, прислушайся, и тогда только иди. Искренне хочется, чтобы родители научили этому своих детей и были для них примером. Не забывайте, что ребенок всегда будет копировать поведение взрослого.

Кроме того, уже выходя из подъезда своего дома, необходимо обратить внимание ребенка на так называемые «дорожные ловушки» - ситуации на дороге со скрытой опасностью. Необходимо последовательно объяснить, где находится тротуар и показать, откуда может неожиданно выехать транспортное средство. Схематично нарисовать безопасный путь от дома до образовательного учреждения. Что касается подростков: подрастающее поколение сейчас часто ходит в наушниках и не проявляет бдительность на дорогах, что приводит к ДТП. В таких случаях также нужно проводить беседы, объяснять, к чему это может привести.

– Что говорит статистика? Зимой число аварий сокращается или растет? Что становится причиной ДТП?

– В настоящее время количество ДТП не растёт. Ситуация остаётся стабильной, и зимой в том числе. Среди основных причин аварий можно выделить несоблюдение дистанции и/или скоростного режима, нарушение правил проезда перекрёстков, пешеходных переходов. И, конечно, переход дороги в неположенном месте. Также ни в коем случае нельзя игнорировать правила перевозки детей в автомобиле. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции как раз активно работают над выявлением и пресечением нарушений в этой части. Особенно это актуально для Ленобласти, где в принципе каждое четвёртое из произошедших за последнее время ДТП было с участием детей-пассажиров.

– Ожидаются ли какие-то плановые профилактические мероприятия от ГИБДД?

– С 1 по 20 декабря на территории Ленинградской области будет проходить акция "Быть заметным модно!". Она направлена на популяризацию световозвращающих элементов. Мероприятия будут проводиться совместно с педагогами образовательных учреждений и родительскими комитетами. Кроме того, соответствующие акции проведут сотрудники дорожно-патрульной службы. Также в декабре запланированы профилактические мероприятия по линии Госавтоинспекции – "Юный пешеход", "Пристегнись" и "Безопасная зима". Особое внимание будет уделено соблюдению правил дорожного движения водителями и детьми вблизи образовательных организаций и иных мест притяжения несовершеннолетних.

– Как работается в холода вашим сотрудникам? Как коллеги защищают себя от переохлаждения?

– Все происходит в штатном режиме. Инспекторы стараются тепло одеваться и следят за своим здоровьем.

– Впереди - новогодние праздники. Что посоветуете водителям, чтобы январские каникулы прошли мирно и спокойно?

– Хочется напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости не просто соблюдать правила, но и думать о безопасности других. В преддверии праздников это прежде всего связано с недопустимостью управления транспортными средствами в состоянии опьянения. К сожалению, водители продолжают садиться за руль после употребления спиртного. Напомню, что за повторное такое нарушение речь идёт уже об уголовной ответственности. Поэтому после бурной встречи Нового года лучше воспользоваться услугами такси, сохранив при этом немало жизней. В принципе всем людям стоит быть взаимно вежливыми и внимательно относиться друг к другу не только на дороге, обращать внимание на проблемы в обществе, помогать близким.

Желаю всем безопасной зимы и Нового года!

Елизавета Князева

Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области