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Прокуратура вступилась за инвалида

Гатчинской городской прокуратурой приняты меры к пресечению фактов нарушений прав инвалида на компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации.

Рубрики:  Прокуратура

Установлено, что инвалиду 3 группы индивидуальной программой реабилитации определена необходимость в использовании технических средств реабилитации, в том числе, в протезе предплечья с микропроцессорным управлением.

Указанное техническое средство реабилитации инвалид вынужден был приобрести за счет собственных средств. Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была выплачена компенсация, но не в полном объеме.

В этой связи, городской прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании уполномоченного органа осуществить доплату в размере 2 510 016,67 руб. за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации.

Требования прокурора Выборгским районным судом г. Санкт-Петербурга удовлетворены в полном объеме.

Фактическое устранение нарушений находится на особом контроле городской прокуратуры.


Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

 