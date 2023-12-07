Прокуратура вступилась за инвалида
Гатчинской городской прокуратурой приняты меры к пресечению фактов нарушений прав инвалида на компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации.
Установлено, что инвалиду 3 группы индивидуальной программой реабилитации определена необходимость в использовании технических средств реабилитации, в том числе, в протезе предплечья с микропроцессорным управлением.
Указанное техническое средство реабилитации инвалид вынужден был приобрести за счет собственных средств. Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была выплачена компенсация, но не в полном объеме.
В этой связи, городской прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании уполномоченного органа осуществить доплату в размере 2 510 016,67 руб. за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации.
Требования прокурора Выборгским районным судом г. Санкт-Петербурга удовлетворены в полном объеме.
Фактическое устранение нарушений находится на особом контроле городской прокуратуры.
Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области