Войсковицкие школьники построят домики для бездомных котов

Цель открытого конкурса проектов «Новые искатели» - поддержка и развитие активных детей и подростков на малых территориях. Принять участие в конкурсе могли детские проектные команды от трёх человек в возрасте от 12 до 18 лет, которые проживают на малых территориях (население до 200 тыс. человек).

На конкурс подали более 300 командных заявок, до очной экспертизы допустили 170 проектов. По итогу двух этапов оценивания проектных команд, было выявлено 75 абсолютных победителей.

Войсковицкая школа № 2 с проектом «Дом кота Семёна», главной целью которого является постройка теплых домиков для бездомных животных, вошла в число победителей!

В состав команды 7 класса вошли Иван Грицкевич, Евгения Кораблева, Ксения Толстова, Павел Хитров, Мария Григорьева и Алена Балагурова, а также их наставник - Александр Валерьевич Кузьменко.

Как победители конкурса, команда получит деньги на реализацию проекта.