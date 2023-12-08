Молодёжь обменялась опытом

С молодежью встретились исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского района, заместитель главы администрации по финансовой политике и муниципальному контролю Илья Носков, заместитель главы администрации по социальным вопросам Марк Кравчук и председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов.

В ходе заседания были подведены итоги VI Спартакиады молодежных советов Гатчинского района. Ребята вспомнили, сколько положительных эмоций вызвали спортивные состязания, посмотрели видеоотчет, после чего руководители администрации района вручили победителям и призерам дипломы и кубки.

В младшей возрастной группе 14-18 лет победила «Команда А» молодежного совета Сусанинского поселения, 2 место – команда «Бобрята» Коммунарского поселения, 3 место – команда Рождественского поселения.

В старшей возрастной группе 19-35 лет первое место заняла команда «Пламя» молодежного совета Сяськелевского поселения, 2 место – команда «Бобры» Коммунарского поселения, 3 место – команда «ВМФ» Войсковицкого поселения.

Опытом организации работы молодежного совета на территории города Коммунар и Сиверского поселения поделились Анна Лубина и Богдан Зелепуга. Так, изучив интересы и потребности молодежи в своих поселениях, председатели молодежных советов составили «банк данных», который помогает быстро найти заинтересованных волонтеров по всем направлениям деятельности, а также желающих реализовать себя в различных творческих, интеллектуальных, спортивных состязаниях и конкурсах. О самих молодежных акциях участники заседания узнали из ярких видео-презентаций.

Заместитель главы администрации Марк Кравчук поблагодарил ребят за активную гражданскую позицию и предложил молодежному активу провести совместный «мозговой штурм». Собранные предложения, креативные идеи помогут сделать более эффективной работу Молодежного совета Гатчинского района.

Татьяна Можаева