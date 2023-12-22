Гатчинское предприятие «ОДК-Сервис» готовится к масштабной работе

В преддверии нового года мы попросили заместителя генерального директора — управляющего директора «ОДК-Сервис» Дмитрия Виноградова рассказать, каким был 2023 год для завода, что изменилось и что ждет предприятие в 2024 году.

- Расскажите, что нового появилось в работе «ОДК-Сервис» в уходящем году?

- На производственной площадке №3 в Войсковицах реконструированы и введены в эксплуатацию участки водной и бензиновой промывки, реконструирован участок термической обработки. Также в этом году завершится реконструкция и оснащение стенда для испытания двигателей ВК-2500. Аттестация стенда пройдет в первом квартале 2024 года.

Мы провели масштабные мероприятия по оптимизации производственных процессов. Под руководством технического директора Полины Алексеевны Ишкининой на производственных площадках в Гатчине внедрен более системный подход к планированию, мотивации персонала, усовершенствована технология сервисного обслуживания. Это положительно сказалось на динамике выпуска продукции.

Если говорить о производственном комплексе «Гатчина», то каждый цех в этом году достиг определенных успехов. Знаковым событием года станет сборка первого двигателя Д-30ЭУ. А в следующем году мы планируем собрать первый двигатель

ПС-90ГП-2. Это наземные двигатели, предназначенные для газоперекачивающих агрегатов.

Ремонт приводных газотурбинных двигателей для предприятия является одним из ключевых направлений развития. В планах предприятия - строительство испытательного комплекса для двигателей типа ПС-90ГП общей площадью более четырех тысяч квадратных метров.

- Что вы ждете от наступающего 2024 года?

- В целом, наступающий год для «ОДК-Сервис» будет очень насыщенным и напряженным. Рост объемов коснется всех видов продукции. Основное внимание мы планируем уделить ремонту запчастей, сделать этот процесс более масштабным.

- Вы сказали про увеличение объемов производства. Потребует ли это дополнительного набора персонала?

- Вместе с ростом объемов работы растет и наша потребность в профессиональных квалифицированных кадрах. Сегодня на предприятии в Гатчине трудятся более 1500 человек. А общая численность персонала «ОДК-Сервис», включая филиалы в Челябинске, Ейске и Арамиле, составляет более трех тысяч человек.

Набор персонала ведется постоянно, наш коллектив прирастает новыми специалистами. «ОДК-Сервис» уделяет особое внимание программам привлечения персонала и улучшений условий труда, поэтому в этом отношении нам есть, что предложить и сотрудникам, и соискателям.

Наше предприятие по-прежнему открыто для всех, кто готов трудиться. Мы ждем в свою команду и опытных, и начинающих специалистов. Уверен, что в «ОДК-Сервис» каждый сможет найти возможности для профессиональной самореализации.

- Что вы пожелаете коллективу «ОДК-Сервис» в наступающем 2024 году?

- В первую очередь, хочется поблагодарить каждого из наших сотрудников за большую напряженную работу, за стремление постоянно совершенствовать свое мастерство, за желание и готовность осваивать новые для себя области знаний. Без профессионализма и ответственного отношения к своему делу каждого из сотрудников успехи предприятия были бы невозможны.

Желаю коллективу «ОДК-Сервис» уверенности в своих силах, процветания, непрерывного развития и успеха во всех начинаниях. Пусть для каждого сотрудника этот год станет счастливым, плодотворным, принесет реализацию планов, удачу и благополучие.

Беседовала Вера Кожевникова