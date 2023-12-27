Лыжная ёлка

Коллективная идея родилась у представителей НКО «Наследие», «В ногу со временем», экологического движения «РазДельный сбор Гатчина» и гатчинского филиала лыжного клуба SkiTime. В основу легла инженерная мысль, вдохновленная творческим порывом и экологической инициативой. По аналогии с прошлогодними елками из пластиковых бутылок и пакетов, активисты решили создать елку из ненужных лыж. Бросили клич в соцсетях – «несите лыжи, пропадающие на балконе». И люди понесли…

Строительством лыжной елки руководил тренер лыжного клуба SkiTime Артем Рыков – это было его техническое решение с чертежами и точным расчетом. Помогали добровольцы, участники некоммерческих организаций и даже случайные прохожие. Елку мастерили пять часов с помощью бензопилы, шуруповерта и хорошего настроения. На новогоднее древо ушла 141 лыжа, также пригодились палки и старые ботинки.

Уникальный арт-объект планируется совершенствовать: в преддверии лыжного фестиваля в январе на ёлке появится подсветка.