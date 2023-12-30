Аномально холодная погода надвигается на Гатчину

По прогнозу температура воздуха по области в ночные часы может опускаться до -30 градусов, в Санкт-Петербурге до -20 градусов и ниже. Так что будьте готовы к морозам!

Энергетики напоминают жителям региона о необходимости соблюдения режима потребления электроэнергии, а также использования альтернативных источников обогрева жилых помещений.