Аномально холодная погода надвигается на Гатчину
В период с 31 декабря до 5 января по Ленинградской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10–15 градусов ниже климатической нормы.
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По прогнозу температура воздуха по области в ночные часы может опускаться до -30 градусов, в Санкт-Петербурге до -20 градусов и ниже. Так что будьте готовы к морозам!
Энергетики напоминают жителям региона о необходимости соблюдения режима потребления электроэнергии, а также использования альтернативных источников обогрева жилых помещений.
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