Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Аномально холодная погода надвигается на Гатчину

В период с 31 декабря до 5 января по Ленинградской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10–15 градусов ниже климатической нормы.

Рубрики:  Общество

По прогнозу температура воздуха по области в ночные часы может опускаться до -30 градусов, в Санкт-Петербурге до -20 градусов и ниже. Так что будьте готовы к морозам!

Энергетики напоминают жителям региона о необходимости соблюдения режима потребления электроэнергии, а также использования альтернативных источников обогрева жилых помещений.