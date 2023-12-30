Любовь, понимание, доверие – юбилей супругов Станчевых из Гатчины

2024 год объявлен президентом России Годом семьи. Это не только дополнительный импульс для появления новых мер поддержки семьи и новых решений, но и посыл для развития уже действующих интересных проектов, поднимающих значимость традиционных семейных ценностей.

В Гатчине стало доброй традицией в красивой торжественной обстановке чествовать семейные пары, отмечающие юбилей супружеской жизни. Накануне Нового года в Гатчинском Дворце бракосочетаний отметили 50-летний юбилей супружеской жизни Владимир Константинович и Ирина Александровна Станчевы.

Владимир и Ирина познакомились в Пушкине, будучи студентами. Они учились в Ленинградском сельскохозяйственном институте на одном факультете, правда, на разных курсах. Но жили в одном общежитии, где виделись каждый день. Так и заметили друг друга. Владимир на первое свидание пригласил Ирину на лыжную прогулку в Павловский парк. После чего молодые люди стали встречаться.

Когда Владимир заканчивал институт, а Ирина училась на третьем курсе, они сыграли студенческую свадьбу. Зарегистрировали брак в Пушкине 29 декабря 1973 года. Затем уехали на работу в Молдавию, но через год вернулись в Ленинградскую область.

У Владимира Константиновича и Ирины Александровны за плечами огромный трудовой стаж. Карьерный путь Владимира Константиновича начался в совхозе «Новый Свет», затем он 10 лет проработал в администрации города Гатчины начальником сельхозотдела комитета по торговле и перерабатывающей промышленности.

Ирина Александровна тоже начинала работать в совхозе «Новый Свет» в должности заведующей лабораторией. В годы перестройки ей пришлось переучиться, и последующие 14 лет она работала в Управлении Пенсионного фонда города Гатчины.

Сейчас Владимир Константинович и Ирина Александровна на заслуженном отдыхе. Живут в Гатчине. В семье юбиляров есть прекрасные традиции. Они вместе с любовью ухаживают за дачным участком. Кроме того Ирина – заядлый болельщик футбольного клуба «Зенит». Даже ездит на матчи поболеть за любимую команду.

Дети и внуки – смысл жизни юбиляров. У них две дочери – Евгения и Марина, а также пять внуков – Захар, Ева, Василий, Богдан и Платон. Владимир Константинович и Ирина Александровна вложили в их воспитание много заботы и душевного тепла. Внуки радуют своими успехами и не дают скучать бабушке и дедушке.

Пятьдесят лет – большой срок, но годы пролетели очень быстро и прожиты в любви, согласии, взаимопонимании и уважении друг к другу.

- В первую очередь, нужно любить друг друга, - поделилась секретами семейного долголетия Ирина Александровна. - А дальше, на протяжении жизни, семью объединяет понимание и доверие. Совместные дела, совместные трудности, совместные радости – это все только укрепляет семью.

Как и полвека назад, Станчевы вновь пережили минуты радости и счастья, поставили свои подписи в книге почетных юбиляров и получили поздравления и подарки от администрации Гатчинского района, родных и близких.

Татьяна Можаева