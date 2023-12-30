Врачи Педиатрического университета борются за жизнь 8-летней девочки, пострадавшей в ДТП в Гатчинском районе

Решение о переводе из Гатчинской больницы принято в ходе консилиума с участием ректора Педиатрического университета Дмитрия Иванова. К лечению ребёнка подключилась мультидисциплинарная бригада специалистов. Врачи отделения анестезиологии-реанимации при поддержке сотрудников профильной кафедры борются за жизнь пациентки, сообщил проректор Педиатрического института Валентин Сидорин.

Напомним, ребёнок получил тяжелейшую черепно-мозговую травму 22 декабря в ДТП на автодороге Гатчина – Ополье. Автомобиль «Лада Ларгус», в котором девочка находилась с мамой, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с эвакуатором. В результате аварии серьёзно пострадали и женщина-водитель, и её дочь - обеих доставили в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу.

Сейчас отец маленькой пациентки получает полную информацию о состоянии ребёнка и ходе лечения в Педиатрическом университете. В новогодние праздники ведущие специалисты продолжат ежедневно контролировать состояние ребёнка.

Клиника вуза работает в обычном режиме, в стационаре остаётся около 500 детей, продолжается приём пациентов.