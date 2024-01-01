С 1 января подорожал проезд из Гатчины в Санкт-Петербург

Жители города Гатчины старшего поколения хорошо помнят, как проходили новогодние праздники и продолжавшиеся за ними зимние гуляния в Гатчинском парке. Эти традиции были заложены в послевоенное время, когда парк был местом массового отдыха трудящихся и имел статус парка культуры и отдыха. Особенно активно проводились здесь зимние мероприятия в 1960-1980-е годы.