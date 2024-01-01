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С 1 января подорожал проезд из Гатчины в Санкт-Петербург

С 1 января 2024 года увеличилась стоимость поездки из Гатчины в Санкт-Петербург на автобусах К-100, К-18, К-18А.

Рубрики:  Общество

Стоимость проезда на автобусах К-100, К-18, К-18А по маршруту Гатчина - Санкт-Петербург составляет 115 рублей (была, напомним, 110 рублей).

Стоимость провоза багажа - 34 рубля за одно место.