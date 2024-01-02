5 новых камер притормозят любителей скорости в Гатчине и районе

Комплексы поставлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы бороться с одной из основных причин ДТП — нарушением скоростного режима.

В Гатчинском районе камеры стали работать в Вырице, в Куровицах, Пижме, а также на улицах Радищева и Чехова в самой Гатчине.

Во Всеволожском районе - в Мурино (на перекрестке улицы Шувалова и бульвара Менделеева), во Всеволожске, в Кавголово и в Лупполово.

В Выборгском районе «цифровые глаза» проконтролируют скорость в Стрельцово и Каменногорске. В Волхове — на проспекте Державина и улице Ломоносова.

В Кировском районе камеры стоят на перекрестке с Никольским шоссе, а также на выезде из Отрадного.

В Кингисеппском — у деревни Тарайка.

Четыре камеры расположены в Киришском районе: в Киришах при въезде в город, на Лесном шоссе и Береговой улице, а также около Будогощи.

Пять «цифровых глаз» — в Ломоносовском районе: на Гостилицком шоссе у Петровского, около станции Бронка, Большой Ижоры, Велигонтов и на подъезде к Ковашам.

В Приозерске комплекс установлен на улице Чапаева.

Тосненском районе — на Никольском шоссе около Феклистово.

В Сосновом Бору — на перекрестке Ленинградской улицы и проспекта Героев, в середине Ленинградской улицы и на Копорском шоссе.

Четыре комплекса притормозят лихачей в Тихвине на Южной Объездной, Центролитовской, Ленинградской и Партизанской.

Одна камера теперь в деревне Старополье Сланцевского района.