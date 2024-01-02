5 новых камер притормозят любителей скорости в Гатчине и районе
На региональных и муниципальных дорогах Ленинградской области заработали 37 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений скорости. «Цифровые глаза» появились в том числе в Гатчине, Вырице, Куровицах и Пижме.
Комплексы поставлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы бороться с одной из основных причин ДТП — нарушением скоростного режима.
В Гатчинском районе камеры стали работать в Вырице, в Куровицах, Пижме, а также на улицах Радищева и Чехова в самой Гатчине.
Во Всеволожском районе - в Мурино (на перекрестке улицы Шувалова и бульвара Менделеева), во Всеволожске, в Кавголово и в Лупполово.
В Выборгском районе «цифровые глаза» проконтролируют скорость в Стрельцово и Каменногорске. В Волхове — на проспекте Державина и улице Ломоносова.
В Кировском районе камеры стоят на перекрестке с Никольским шоссе, а также на выезде из Отрадного.
В Кингисеппском — у деревни Тарайка.
Четыре камеры расположены в Киришском районе: в Киришах при въезде в город, на Лесном шоссе и Береговой улице, а также около Будогощи.
Пять «цифровых глаз» — в Ломоносовском районе: на Гостилицком шоссе у Петровского, около станции Бронка, Большой Ижоры, Велигонтов и на подъезде к Ковашам.
В Приозерске комплекс установлен на улице Чапаева.
Тосненском районе — на Никольском шоссе около Феклистово.
В Сосновом Бору — на перекрестке Ленинградской улицы и проспекта Героев, в середине Ленинградской улицы и на Копорском шоссе.
Четыре комплекса притормозят лихачей в Тихвине на Южной Объездной, Центролитовской, Ленинградской и Партизанской.
Одна камера теперь в деревне Старополье Сланцевского района.