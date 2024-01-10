Ленинградцы управляют ЖКХ онлайн

«Удобство управления коммунальными услугами планомерно повышается. Пользователями приложения в России стало более двух миллионов человек, в том числе — почти 50 тысяч ленинградцев. Чаще всего жители области подают показания, проводят собрания, оплачивают услуги, в том числе без комиссии. Как рассказали разработчики, на этот год запланирована большая работа по модернизации системы и внедрению новых возможностей, чтобы взаимодействие участников отрасли ЖКХ стало еще быстрее и удобнее. Будет разработана подсистема электронного документооборота между пользователями, пройдет модернизация модуля программы капремонта и подсистемы приборов учета коммунальных услуг. Также будет доработана функциональность проведения общих собраний собственников в многоквартирном доме», – рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Как подчеркнули в Минстрое РФ, самые популярные разделы приложения – передача показаний и оплата счетов за ЖКУ. Пользователи передали показания уже более 900 000 раз и провели более 670 000 платежей. Кроме того, популярностью пользуется раздел заявок: более 540 000 обращений в управляющую организацию отправили жители многоквартирных домов.

Изменения коснулись и самой ГИС ЖКХ. Реализовано более 40 доработок системы, среди которых — интеграция с Единым реестром учета лицензий (ЕРУЛ), фиксирование поступления подлинника протокола общих собраний собственников в личном кабинете органов государственного жилищного надзора (ОГЖН) и сервис контроля полноты размещаемой информации для управляющих компаний и ОГЖН.

Минстрой России, Минцифры России, Оператор информационной системы совместно с регионами России провели колоссальную работу по повышению качества данных в ГИС ЖКХ.