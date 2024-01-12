Когда есть место всему

Проект «Не_место», направленный на развитие сайт-специфичного искусства, придумали и разработали библиотеки Выборгского и Приморского районов Санкт-Петербурга. Цель проекта — создание арт-объектов, вдохновленных пространствами библиотек, их архитектурой, дизайном, историей и нынешним функционалом.

Проект был запущен в начале декабря. Участие в нём приняли независимые художники Петербурга и других городов России. Им была предоставлена возможность получить доступ к уникальным материалам, поработать напрямую с представителями библиотек и разработать для них арт-объекты. А сами библиотеки получили возможность интегрироваться в арт-пространство, став площадками для экспонирования современного искусства.

В итоге проект «Не_место» объединил шестнадцать художников и шестнадцать библиотек, которые попытались исследовать роль библиотеки в современном мире. Одной из таких арт-площадок стала библиотека им. А.И. Куприна в Гатчине - единственная за пределами Санкт-Петербурга, в Ленинградской области.

- Для нас это, конечно, очень неожиданный и новый опыт, - говорит сотрудник библиотеки

им. А.И. Куприна Дарина Тоткайло. - Даже само название этого фестиваля звучит как размышление и приглашение к диалогу на тему, какое место библиотека занимает в жизни современного горожанина. Ещё один вопрос — о месте искусства в нашей жизни. Мне очень нравится, что библиотечные площадки очень демократичны именно в плане встречи зрителя с искусством. В рамках фестиваля представлены самые разные виды искусства. В нашей библиотеке — коллаж, который помогает разрушать стереотипы в нашей голове. Интересно, что до сих пор многие серьёзные художники относятся к коллажу немного свысока, хотя, например, Пикассо свой первый знаменитый коллаж сделал больше ста лет назад...

Первым событием гатчинского проекта стала небольшая экспозиция в библиотеке Куприна, которую подготовила художница из Минска Irina Tall (Ирина Новикова). Это серия фотографических коллажей, вдохновлённых произведениями А.И. Куприна, символическим «присутствием» писателя в библиотеке, носящей его имя, а также атмосферой места.

Коллажи экспонируются на лестнице между первым и вторым этажами «Купринки», что тоже как бы символизирует связь между разными, казалось бы, культурными явлениями. Интересно, что в этой экспозиции есть и сборник рассказов Куприна, который можно перелистывать, таким образом присоединяясь к размышлениям художницы. Рассматривая эти работы, можно попытаться не только найти знакомых персонажей, но и поискать отсылки к библиотечному пространству.

- Но что такое одна стена с коллажными работами, когда коллаж — это целый мир? - говорит Дарина Тоткайло. - И мы решили провести несколько практических занятий по искусству коллажа.

16 декабря в «Купринке» прошёл мастер-класс «Аппликация: первые шаги к коллажу», который провела гатчинская художница Ольга Кадушкина-Пилипенко. Она рассказала и показала, в чём главное отличие аппликации от коллажа, где брать идеи и как создать эффектную композицию. А примеры работ в технике аппликации выполнили и продемонстрировали ученики детской художественной школы города Гатчины и другие участники мастер-класса.

О том, что такое коллаж и чем он хорош, поговорили на встрече «Клей, дерзай, мечтай!», которую 29 декабря провела художница из Петербурга Ирина Машина.

Ирина Машина (творческая мастерская «Коллаж-машина») занимается коллажной техникой больше шести лет. Как она рассказала, в России много коллажных клубов, в которых состоят и профессиональные художники, и люди без творческого образования.

- Коллаж хорош тем, что подходит людям с разным опытом рисования, - говорит Ирина. - Фантазия есть у всех, и с помощью коллажной техники можно сразу сделать интересную работу.

И действительно, коллаж — особенное искусство, дарующее безграничную свободу для творчества. В нём можно свободно сочетать несочетаемое. Можно выбирать любых героев и помещать их в любые обстоятельства. Можно собирать этих героев по частям. Можно использовать краски, карандаши, пастель или фломастеры. В ход может идти всё, что угодно — фотографии, сухоцветы, нитки, пуговицы, обрезки цветной бумаги и другие мелочи.

Конечно же, участники этого мастер-класса не просто говорили о коллаже, но и сами попробовали сотворить свои собственные шедевры. А поскольку дело шло к Новому году, то и тема коллажа была заявлена соответствующая - мечты о том, каким мы хотим увидеть следующий год, что желаем себе, близким, миру, а что хотим оставить в прошлом.

Под чутким руководством Ирины Машиной участники мастер-класса творили без правил и ограничений, но с искренним чувством и неподдельным вдохновением.

- Такие события — действительно замечательная возможность прикоснуться к современному искусству в комфортном для себя формате тем людям, которые обычно не очень интересуются искусством и мало что знают о нём, - считает Дарина Тоткайло. - Это возможность узнать что-то новое о себе, об искусстве, о творческих площадках вокруг себя и, в конце концов, сделать свою жизнь разнообразнее и богаче. Я думаю, в этом смысл таких фестивалей и проектов.

Фестиваль «Не_место» будет проходить в библиотеках до конца января. Организаторы планируют продолжать этот проект, в будущем рассчитывая включить в него больше областных площадок.

- Для Гатчины это, конечно, большой потенциал в том смысле, что в нём могли бы поучаствовать не только мы, но и другие наши библиотеки, - говорит Дарина Тоткайло. - В каждой библиотеке — своя публика, своё лицо, и интересно это увидеть на мероприятиях, связанных не только с книгами, но и с искусством...

Юлия Лысанюк