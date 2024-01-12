На страже законности и правопорядка

В марте 2023 года на должность Гатчинского городского прокурора был назначен старший советник юстиции Сергей Бажутов. Под грамотным руководством прокурора, а также его первого заместителя Анны Мазуровой и заместителей Юлии Спициной и Гамлета Оганесяна работники Гатчинской прокуратуры принимают и разрешают обращения граждан, проводят надзорные мероприятия.

В 2023 году жители чаще всего обращались в прокуратуру по поводу нарушений законов об исполнительном производстве, в сфере ЖХК, жилищного и земельного законодательства, в связи с нарушениями прав несовершеннолетних, а также по поводу охраны окружающей среды и природопользования.

130 коррупционных проявлений

Одно из приоритетных направлений в работе прокуратуры – борьба с коррупцией, взяточничеством и злоупотреблением должностными лицами своими полномочиями.

За 2023 год Гатчинской прокуратурой выявлено 130 нарушений закона, принесено 78 протестов, по протестам прокурора изменено 83 правовых акта, в суды общей юрисдикции направлено четыре исковых заявления, внесено 40 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 60 должностных лиц. К административной ответственности привлечено шестеро, для решения вопроса об уголовном преследовании в правоохранительные органы направлено три материала, по которым возбуждено три уголовных дела.

Наиболее распространенными остаются нарушения, касающиеся недостоверного представления муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в частности, сведений о принадлежащем им движимом и недвижимом имуществе, суммах и источниках дохода, банковских счетах.

В ходе одной из проверок были пресечены нарушения законодательства о контрактной системе. При прокурорской проверке в отношении МУП «Водоканал» г. Гатчины и ООО «РОСПРОМСТРОЙ» по вопросу сроков ремонтных работ наружных сетей канализации, водопровода и колодца в Гатчине были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе, а в действиях генерального директора компании «РОСПРОМСТРОЙ» выявлено административное правонарушение, предусмотренное ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ: бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением значительного вреда интересам общества и государства.

Как установила прокуратура, между «Водоканалом» и ООО «РОСПРОМСТРОЙ» был заключен контракт на выполнение капремонта наружных сетей канализации, водопровода и колодцев в Гатчине на Красной улице: от ул. Чкалова до Соборной. Срок выполнения работ составлял 80 календарных дней, то есть до 6 августа 2023. Однако фактически работы были завершены только 4 сентября. Компания «РОСПРОМСТРОЙ» допустила существенные нарушения условий муниципального контракта. Что, в свою очередь, повлекло нарушение в исполнении контракта, заключенного между администрацией Гатчинского района и ДСК «Регион» по капитальному ремонту примыкающей автомобильной дороги на Красной улице и улице Достоевского.

По результатам проведенной проверки было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое рассмотрено мировым судом судебного участка № 30 Гатчинского района и удовлетворено, назначен штраф.

Гатчинской городской прокуратурой возбуждаются дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ: незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Так, руководитель ООО «4С Сервис», действуя от имени и в интересах своей организации, через посредника передал начальнику службы эксплуатации и ремонта инженерных сетей и оборудования Гатчинской больницы в качестве взятки 350 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий.

Начальник службы эксплуатации убедил главврача заключить прямой договор с ООО «4С Сервис», была согласована необходимая документация, предоставлены документы для участия в аукционе на заключение госконтракта на обслуживание систем медицинского газоснабжения.

Городской прокуратурой в отношении ООО «4С Сервис» было возбуждено дело об административном правонарушении, мировой судья вынес обвинительный вердикт с назначением административного штрафа в размере миллиона рублей.

277 нарушений в сфере ЖКХ

В минувшем году Гатчинской городской прокуратурой выявлено 277 нарушений федерального законодательства в сфере ЖКХ и 180 нарушений в сфере жилищных прав. Приняты меры прокурорского реагирования, нарушения устранены, права граждан восстановлены.

В Гатчинской городской прокуратуре была организована «горячая линия» по вопросам нарушений законодательства, регулирующего технологическое присоединение объектов к электрическим сетям. В случае невыполнения сетевыми компаниями обязательств по технологическому присоединению к электросетям и нарушения порядка подключения энергопринимающего оборудования, и если не будут рассмотрены поступающие от потребителей заявки, граждане, а также субъекты малого и среднего бизнеса вправе обратиться в городскую прокуратуру.

Гатчинская прокуратура провела проверку информации о прекращении подачи воды в многоквартирный дом № 2 на ул. Крупской в Сиверском. В ходе проверки в деятельности Сиверского техникума-интерната бухгалтеров, от которого зависит водоснабжение дома, были выявлены нарушения. В частности, в ноябре 2023 года в течение четырех дней в доме была приостановлена подача холодной и горячей воды – по самовольному решению руководства техникума в нарушение норм действующего законодательства и договорных обязательств.

Эти действия повлекли нарушение прав граждан. Городским прокурором были незамедлительно организованы проверочные мероприятия, скоординирована деятельность ответственных лиц, и в результате техникум оперативно возобновил подачу воды. По фактам выявленных нарушений директору техникума-интерната внесено представление, нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Экология

Значительное количество обращений в прокуратуру связано с экологической обстановкой в Гатчинском районе. Жителей беспокоит полигон ТКО «Новый Свет-ЭКО». Несмотря на то, что данный объект подлежит федеральному государственному экологическому надзору, городская прокуратура держит этот вопрос под постоянным контролем. В адрес главы администрации Гатчинского района направлено информационное письмо о необходимости усилить контроль на данном направлении. Надзорные мероприятия на полигоне по восстановлению экологической обстановки продолжаются. Прокуратура контролирует фактическое устранение ООО «Новый Свет-ЭКО» нарушений при эксплуатации полигона, в том числе процесс дегазации.

Актуальным также остается сохранение лесов. В 2023 году было внесено восемь актов прокурорского реагирования в данной сфере, из них два материала проверки направлены в органы предварительного следствия, по результатам рассмотрения которых возбуждено два уголовных дела.

В прошедшем году Гатчинской городской прокуратурой проведено выездное обследование памятника природы регионального значения – обнажения девона на реке Оредеж у поселка Белогорки. В ходе надзорных мероприятий и при визуальном осмотре территории выявлены нарушения режима охраны особо охраняемых природных территорий, а также нарушения содержания и использования. Прокуратурой в адрес дирекции особо охраняемых природных территорий внесено представление, выявленные нарушения устранены.

Кроме того, установлено, что на берегу Оредежа в границах памятника природы возле Белогорки расположен объект с признаками капитального жилого строительства, что запрещено законом. В этой связи прокуратурой инициировано принятие уполномоченными контролирующими органами административно-правовых мер и решение вопроса о возможном изъятии из незаконного владения части береговой полосы.

Борьба с IT-мошенниками

Прокуратура контролирует соблюдение операторами связи обязанностей по проверке достоверности сведений об абонентах – в целях предупреждения преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Так, например, в 2023 году женщине, проживающей на территории Ленинградской области, на мобильный номер, зарегистрированный в сети «Мегафон», поступил телефонный звонок с сети связи иностранного оператора – от мошенников. Потерпевшая понесла материальный ущерб.

В соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ «О связи», оператор обязан прекратить связь, если звонок поступил от иностранного оператора и при этом соответствует российской нумерации. Но «Мегафон» продолжил пропуск трафика в свою сеть – связь не прервалась.

Постановлением мирового судьи ПАО «Мегафон» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ. Компании вменен штраф в размере 600 тысяч рублей. Еще одно административное дело находится в производстве у мирового судьи.

Кроме того, в настоящее время прокуратурой подготовлен еще один проект постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ПАО «ВымпелКом» по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ.

Также Гатчинской городской прокуратурой направляются иски о взыскании сумм неосновательного обогащения по уголовным делам об имущественных преступлениях, совершенных с использованием IT. Только за десять месяцев прошлого года прокурором было направлено 10 исковых заявлений в различные субъекты по шести уголовным делам в интересах 10 потерпевших. В настоящее время удовлетворено четыре иска, а гражданам возмещен материальный ущерб, причиненный в результате преступных действий телефонных мошенников.

Екатерина Дзюба