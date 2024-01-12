Вековой юбилей Марии Семёновой

Родилась Мария Ивановна в деревне Горушка Поддорского района Новгородской области 12 января 1924 года. Семья была многодетной - 7 детей. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Марии Ивановне исполнилось 17 лет. Ее семья из Новгородской области была эвакуирована в Алтайский край. Здесь начался трудовой путь Марии Ивановна: она работала в колхозе на полевых работах и лесозаготовках. В 20 лет Мария Ивановна тяжело заболела и стала инвалидом, работать уже не могла.

В 1950 году Мария Ивановна с семьей брата переехала на постоянное место жительства в Гатчинский район, в деревню Ивановка. С 2001 года проживает в городе Гатчина в семье родственников.

Мария Ивановна – ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Желаем Марии Ивановне крепкого здоровья, душевной молодости и благополучия! Пусть каждый день будет согрет теплом родных и близких людей.

По информации пресс-службы Гатчинского района