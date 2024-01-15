Награды в честь профессионального праздника

«Если мы чувствуем, что есть нарушение прав, свобод, законов - мы всегда можем обратиться в прокуратуру, и прокуратура беспристрастно, четко, правильно, своевременно даст оценку, проведет «разбор полетов» и сделает представление. У прокуратуры Ленинградской области сложилась хорошая преемственность кадров, это ― профессиональный орган, который четко реагирует на все события и становится участником позитивных изменений в нашем регионе. Главный наш показатель ― это оценка качества жизни ленинградцев, суммарно она включает более ста пунктов, в том числе ― безопасность, соблюдение законов и прав граждан. Ленинградская область в этом рейтинге ― на 7 месте в России, в том числе, благодаря работе прокуратуры. Желаю всем вам интересной работы, заботы о ближних и от ближних ― особенно сейчас, в Год Семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным», ― поблагодарил Александр Дрозденко сотрудников прокуратуры.

Торжественное мероприятие в прокуратуре началось с гимна Российской Федерации. Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский и начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкина вручили отличившимся сотрудникам подарок, благодарность, почетную грамоту Генерального прокурора Российской Федерации. Сотрудникам были присвоены классные чины, также прошло вручение «Медали Ягужинского», медали «Ветеран прокуратуры», знаков отличия «За верность закону» и нагрудных знаков. Сергей Жуковский подчеркнул, что готовность прокуроров реагировать на каждый случай беззакония воспринимается жителями как верность долгу и вызывает их признательность. Он поблагодарил сотрудников за любовь к Родине, которую коллектив постоянно доказывает делом, за решительность и твердость позиции.

Александр Дрозденко вручил благодарности губернатора Ленинградской области, спикер Заксобрания Сергей Бебенин ― благодарности Законодательного собрания Ленинградской области. Также Сергей Жуковский вручил свидетельства о занесении на Доску почета прокуратуры Ленинградской области, дипломы за победу в конкурсах профессионального мастерства, Кубок «Лучшая прокуратура Ленинградской области» ― его получила прокуратура Выборгского района.

Одним из самых теплых моментов праздничного мероприятия стало видеопоздравление детей работников органов прокуратуры и поздравление с победой в конкурсе детских творческих работ, посвященных Дню работника прокуратуры Российской Федерации.