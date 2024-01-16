Мусорный полигон функционирует и пахнет. Гатчинцы – заложники ситуации

Отвечая на вопрос о злополучном полигоне «Новый Свет-ЭКО», Людмила Нещадим анонсировала очередную встречу с жителями Гатчины в январе месяце:

- Мы пригласим всех, для кого эта встреча очень важна, и тех, от кого зависит эта тема, включая федеральные и региональные структуры. Чтобы, в том числе, проинформировать граждан о текущей ситуации с учетом итогов мониторинга, который мы проводили в рамках муниципальных контрактов. Результаты есть. Приедут специалисты и сообщат, что мы на сегодня имеем. Да, запахи есть, и запахи будут. Притом, что система дегазации работает. Полигон «Новый Свет-ЭКО» выполнил все предписания надзорных органов. Но, к великому сожалению, не ушел на рекультивацию…

Я очень рассчитываю, что в 2024 году полигон все-таки перейдет в стадию рекультивации, проект утвержден и согласован. Но на сегодня, объективно, если анализировать комплексную схему обращения с ТКО Ленинградской области, нет ни одной новой площадки, готовой к приему твердых коммунальных отходов (мы говорим о мусоросортировочных заводах). Конечно, мы очень ждем, что в 2024 году заработает завод в Кингисеппе, и большая часть объемов из Нового Света уйдет туда. Но никто не повлияет на наличие запахов. Полигон функционирует, и все биохимические процессы, которые естественным образом там происходят, будут происходить, в том числе и на этапе рекультивации.

Людмила Нещадим подтвердила, что в последние два месяца запахов стало больше, и администрация со своей стороны направила обращения в природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор, чтобы были проведены дополнительные проверки с точки зрения анализа достаточности технических мероприятий, проведенных на данном этапе.

- Если опять будет установлено, что существующего количества станций дегазации недостаточно, надзорные органы выдадут предписание провести необходимые мероприятия. Нужно отдать должное, что в прошлом году полигон провел все работы по бурению шурфов и дегазации, по строительству очистных сооружений для очистки фильтрата. Однако на сроки закрытия полигона «Новый Свет-ЭКО» гатчинская администрация повлиять не может. Да, приходится констатировать, что мы стали заложниками общей ситуации, которая сегодня есть в сфере обращения с коммунальными отходами – и в стране, и в Ленинградской области, – заключила глава администрации.

Екатерина Дзюба