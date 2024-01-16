Музыка Рождества

Рождественская музыка – это одна из самых древних музыкальных традиций. За минувшие столетия в рамках этой традиции родились как духовные рождественские песнопения, так и светские произведения, прославляющие этот светлый праздник. Мелодия, гармонично соединенная со словами Священного Писания – один из мощнейших инструментов, воздействующих на нашу душу и разум.

Чтобы поддержать эту традицию и был создан в Гатчине ежегодный благотворительный фестиваль «Христос рождается, славите!» Участие в нём принимают детские и молодёжные коллективы, среди которых - воскресные школы православных храмов, детские школы искусств, общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования, творческие коллективы и учреждения культуры.

Специально подобранная программа фестивальных концертов знакомит с размышлениями о Христе. Великие музыкальные произведения отворяют дверь в огромный мир праздника и дарят ни с чем несравнимое чувство торжества.

XXIV фестиваль духовной музыки открылся 8 января в Гатчинском городском Доме культуры «Христос рождается, славите!» Участие в нём по традиции приняли ансамбль гусляров «Перезвон» и фольклорный ансамбль «Коляды». Музыканты исполняли церковные и народные песни, рождественские колядки, разыгрывали тематические постановки, предлагали гостям праздника поучаствовать в русских народных играх и забавах, традиционных для святок.

А 14 января в концертном зале Детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова прошёл большой концерт хоровых коллективов. Чтобы своими чистыми голосами прославить родившегося Христа, в Гатчину съехалось около четырехсот участников из 15 детских и молодежных хоров воскресных школ, православных храмов, детских школ искусств и учреждений дополнительного образования.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, благочинный Гатчинского городского округа, настоятель Павловского кафедрального собора, протоиерей Владимир Феер пожелал всем радости в эти особенные святочные дни.

- Дети приготовили Спасителю свои дары — песни и колядки, - говорит отец Владимир. - А наш подарок — это жить с Богом, творить добрые дела.

Зал музыкальной школы был полон, люди стояли в проходах. Затаив дыхание дети и взрослые слушали, как в песнопениях раскрывается дивная тайна Рождества Христова.

Фестиваль по традиции открыл выступил младший и старший хор детской воскресной школы при Павловском кафедральном соборе города Гатчины, к которому присоединился и хор Гатчинской гимназии им. Ушинского. Первыми зазвучали голоса самых маленьких участников фестиваля, которые исполнили песню «Мы — маленькие свечи».

Как отметила руководитель этого хора Марина Буссе, пение детей Христу — это настоящая молитва, которая попадает прямо по адресу. И дети очень любят святочные дни, когда можно разучивать и исполнять эти чудесные и трогательные песнопения.

Концерт продолжился выступлениями других православных хоровых коллективов. Среди них - хор детской воскресной школы Петропавловского храма поселка Вырица, богослужебный детский хор Покровского собора (Гатчина), хоры детской школы искусств города Коммунара, Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова, Молодёжная капелла «Гармония» им. И.В. Рогановой.

Целый оркестр звонких колокольчиков сопровождал выступление ребят из детско-юношеского хора «Троицкий перезвон» (Колпино). Выступление с элементами театрализации подготовили малыши из хоровой студии «Морская феерия» (детский сад № 23 Гатчины).

Рождественский фестиваль в Гатчине — это всегда яркая палитра русской и европейской духовной музыки разных веков и стилей. Вот и в этот раз на концерте прозвучали духовные произведения на музыку классиков и современных композиторов - Ч. Вуда, Вивальди, Россини, Пурмана. В программе концерта были представлены и традиционные духовные напевы, включая рождественские колядки разных народов Европы - русские, немецкие, французские, английские.

Все участники фестиваля «Христос рождается, славите!» получили грамоты и сладкие призы от организаторов музыкального форума.

Напомним, этот фестиваль был учрежден Павловским кафедральным собором Гатчины в 2000 году по инициативе его настоятеля, протоиерея Владимира Феера. За минувшие годы фестиваль окреп и развился, превратившись в музыкальный марафон, рассчитанный на несколько дней. Музыкальный форум проходит ежегодно по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана и при поддержке властей Гатчинского района. В роли организатора фестиваля традиционно выступает Гатчинская городская филармония (Центр творчества юных).

Юлия Лысанюк