«Поезд Победы» остановится в Гатчине с 23 по 24 января

Расписание «Поезда Победы»:

— с 20 января по 22 января 2024 — Санкт-Петербург (Новый Петергоф) — регистрация откроется 19 января

— с 23 января по 24 января 2024 — Гатчина (Гатчина-Балтийская) — регистрация откроется 22 января

— с 25 января по 26 января 2024 — Волосово — регистрация откроется 24 января

— 27 января 2024 — Кингисепп — регистрация откроется 26 января

— 28 января 2024 — Луга — регистрация откроется 27 января.

Регистрация проводится на сайте: https://poyezd-pobedy.ru/raspisanie/

Напоминаем, что для посещения музея нужно заранее получить на сайте бесплатный электронный пригласительный билет на конкретные дату и время (сеанс) - из-за ограничений по количеству посетителей, которые могут одновременно находиться в музее. Сеанс – это 5-минутный интервал (например, 12:00, 12:05, 12:10...), в который группа может пройти в музей. Пожалуйста, не опаздывайте! Музей может отказать опоздавшим в посещении.

Количество пригласительных билетов на каждый сеанс ограничено, поэтому рекомендуем получать билеты заранее. Входные пригласительные билеты поступают на сайт за один-два дня до даты прибытия экспозиции в город.

Каждый пригласительный билет - именной и содержит фамилию, имя и отчество посетителя. Если Вы приобретаете билеты для своих знакомых, указывайте персональные данные каждого посетителя индивидуально, не регистрируйте все билеты на одно имя, необходима отдельная регистрация для каждого. Рекомендуем указывать индивидуальную электронную почту для каждого посетителя. Будьте предельно внимательны при вводе всех данных. Учитывайте доменные имена почты, не совершайте ошибок.

Сразу после регистрации на указанную Вами электронную почту придет пригласительный билет. Если пригласительный билет не пришел - изначально проверьте почту, возможно письмо с билетом попало в спам или папку с рассылками. Если Ваш спам-фильтр не пропустил наше письмо, то Вам помогут наши приветливые волонтеры службы обратной связи. Напишите об этом на почту info@poyezd-pobedy.ru, указав ФИО, телефон и электронную почту, которую Вы указывали в заказе. Наши волонтеры проверят Вашу бронь в системе и при положительном результате направят подтверждение.

Ввиду высокого интереса к нашей экспозиции и большим числом желающих посетить музей, Оргкомитет обращается ко всем посетителям с просьбой: если по каким-либо причинам Вы не можете посетить экспозицию или Ваши планы изменились – Вы можете либо передать свой пригласительный билет другому желающему посетить экспозицию, либо воспользоваться ссылкой в электронном письме с пригласительным билетом, либо напишите организаторам об этом заблаговременно, чтобы на Ваше место смог записаться другой желающий. Проявите уважение к другим желающим посетителям.