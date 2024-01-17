Детские стоматологи Гатчины приглашают на День открытых дверей

День открытых дверей пройдет в пятницу, 19 января, в Детской поликлинике. по адресу: Гатчина, ул. Хохлова, д.9. В этот день с 14.00 до 18.00 без предварительной записи к специалистам маленькие пациенты смогут получить консультацию детского врача-стоматолога и врача-ортодонта.

«В ноябре прошлого года мы проводили День открытых дверей и получили большой положительный отклик от родителей наших пациентов. Поэтому было принято решение о систематическом проведении таких мероприятий в отделении» - отметила заведующая отделением для оказания помощи детскому населению стоматологической поликлиники Ольга Васильева.

По информации Гатчинской КМБ