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Детские стоматологи Гатчины приглашают на День открытых дверей

Отделение для оказания помощи детскому населению стоматологической поликлиники Гатчинской КМБ 19 января приглашает на День открытых дверей.

Рубрики:  Здоровье

День открытых дверей пройдет в пятницу, 19 января, в Детской поликлинике. по адресу: Гатчина, ул. Хохлова, д.9. В этот день с 14.00 до 18.00 без предварительной записи к специалистам маленькие пациенты смогут получить консультацию детского врача-стоматолога и врача-ортодонта.

«В ноябре прошлого года мы проводили День открытых дверей и получили большой положительный отклик от родителей наших пациентов. Поэтому было принято решение о систематическом проведении таких мероприятий в отделении» - отметила заведующая отделением для оказания помощи детскому населению стоматологической поликлиники Ольга Васильева.

 

По информации Гатчинской КМБ