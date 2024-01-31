Пудомягское поселение: инициатива даёт результат!

Пудомягское сельское поселение занимает площадь 6 900 га. В границах поселения расположено 17 населенных пунктов, 9 ДНП и 5 садоводческих товариществ. По результатам Всероссийской переписи населения на территории поселения проживает 8200 жителей.

За последние четыре года активное развитие получили различные сферы экономической деятельности.

Успешно развивается одно из старейших предприятий ОАО «ЛОЗ-СЗМА». В 2023 году исполнилось 65 лет со дня основания завода. Предприятие завершило год с большими планами на будущее.

Продолжается развитие и других промышленных и торговых предприятий: ООО «Славянка-М», ООО «СФЕРА», ООО «БАЗИС», ООО «БЕЛТРАНСАВТО», ООО «БАРН ХАУС».

В 2023 году открылись новые торговые места. Всего на территории поселения работают 33 магазина с торговой площадью 5924 кв. м, 2 кафе, 2 закусочные и 1 аптечный пункт.

Работа с населением

В 2023 году работа администрации была организована в тесном сотрудничестве с советом депутатов поселения, инициативными жителями, общественными организациями. Проводились встречи с жителями населенных пунктов поселения по различным вопросам. Наиболее актуальными были вопросы, связанные с благоустройством населенных пунктов.

В администрацию поселения за 2023 год поступило 5536 писем и запросов, 946 обращений граждан. Основные темы обращений: присвоение адресов, благоустройство, уличное освещение, ремонт и содержание дорог. Вся корреспонденция рассматривалась в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.

Много вопросов решается оперативно на личном приеме. В 2023 году 216 человек были на приёме у главы администрации и более 1400 чел. у специалистов.

Вся информация о работе администрации регулярно размещается и обновляется на официальном сайте Пудомягского поселения. Ведется активная работа в официальной группе администрации поселения в социальной сети «ВКонтакте». На сегодняшний день социальная сеть является наиболее быстрым способом связи с населением. Количество подписчиков группы увеличивается с каждым годом.

Администрация исполняет федеральные полномочия по первичному воинскому учету. План по первичной постановке на воинский учет выполнен на 100%. В 2023 году была проведена большая работа с призывниками и их родителями. Призвано 15 человек при плане 12 человек.

Бюджет

Возможность и эффективность решения разных задач и вопросов, определяющих жизнедеятельность населенных пунктов, определяется уровнем финансового обеспечения поселения.

Доходная часть бюджета Пудомягского поселения на 2023 год была первоначально запланирована в сумме 101,6 млн руб., с учетом изменений в течение года составила 147,3 млн рублей.

За 2023 год в бюджет фактически поступило 148,7 млн руб., из них собственные (налоговые и неналоговые) доходы исполнены в сумме 69,4 млн руб., или на 102,01% от установленного плана. Безвозмездные поступления составили 79,3 млн руб.

Расходная часть бюджета поселения исполнена в сумме 130,5 млн руб. или на 95,28%. Профицит бюджета составил 18,2 млн руб.

Благодаря участию в программах Ленинградской области, из областного бюджета в бюджет Пудомягского сельского поселения поступило 40,5 млн руб., из бюджета Гатчинского района – 11,9 млн руб.

Проведя анализ бюджета за 4 года, хочется отметить хорошую динамику роста доходов: собственных и полученных из других бюджетов различных уровней. По сравнению с 2019 годом, доходы выросли почти в 3 раза, следовательно, удается больше средств направить на развитие поселения.

Дорожное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог в границах 17 населенных пунктов Пудомягского поселения составляет 110 км, в том числе 70 км - муниципальные дороги местного значения.

К сожалению, на сегодняшний день дороги остаются самой сложной и дорогой проблемой. Мы понимаем, что без качественных дорог нельзя назвать условия проживания граждан комфортными.

В 2023 году на ремонт и содержание муниципальных дорог было затрачено 10,5 млн рублей.

За счет бюджета Пудомягского поселения выполнено:

- ремонт участка дороги ул. Овражной в д. Покровская;

- ремонт участка дороги ул. Нагорной и ул. Суммоловской в д. Монделево;

- ремонт ул. Средней в д. Бор;

- ремонт участка дороги в д. Руссолово от д.1 до д.9, ул. Цветочной от Центральной дороги до д.26.

Выполнен ямочный ремонт в д. Покровская, Порицы, Марьино, Руссолово, Бор. Провели грейдирование в д. Руссолово и Монделево.

В рамках реализации областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» предоставлена субсидия из областного бюджета 1037 тыс. руб. С учетом софинансирования из бюджета Пудомягского поселения выполнены работы по ремонту проезда от дома 2 до дома 8 в д. Пудомяги на сумму 1965 тыс. руб.

В соответствии с областным законом №147-оз, в 2023 году предоставлена субсидия из бюджета Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в размере 914 тыс. рублей. Средства направлены на ремонт участка дорожного полотна с заменой водопропускной трубы в районе д.2а и д.13 по ул. Сельской в п. Лукаши.

На подготовительные работы для выполнения ремонтных работ в части составления смет и их экспертизы, а также заключения договоров на строительный контроль затрачено 743 тыс. руб.

В целях безопасности дорожного движения и в соответствии со схемой установлено 42 дорожных знака, проведены работы по обновлению существующей разметки и нанесению новой разметки дорог. Затрачено 685 тыс. руб.

В зимний период систематически выполнялись работы по уборке и вывозу снега. За 2023 год на эти цели затрачено 4 млн руб.

В весенне-летний период проводилась очистка дорог от песка, влажная уборка дорог с привлечением спецтехники. Затраты составили 70 тыс. руб.

Уличное освещение

В 2023 году администрация осуществила все намеченные на год планы.

По всем населённым пунктам поселения заменено 46 светильников ДРЛ на светодиодные. В поселении завершаются работы по замене, и к концу 2024 года не останется ни одного устаревшего светильника ДРЛ.

Оперативно было заменено 33 перегоревших светильника.

В д. Марьино, Шаглино, Покровская, Пудомяги и п. Лукаши установлены 22 новые опоры, смонтировано более 3000 метров провода и установлено 160 новых светильников.

На монтаж, обслуживание линий уличного освещения и оплату электричества затраты составили 6,5 млн рублей.

В настоящее время практически во всех населенных пунктах на основных улицах полностью есть уличное освещение.

Газификация

Администрация Пудомягского поселения ведет непрерывную совместную работу с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в рамках программы догазификации, а также развития сети газоснабжения на территории поселения.

На сегодняшний день из 17 населенных пунктов только 5 деревень не вошли в Программу социальной догазификации – это Веккелево, Вярлево, Корпикюля, Порицы и Марьино. Причина - в отсутствии в населенных пунктах распределительной газовой сети. Для решения данного вопроса администрация оплатила работы по разработке схем газоснабжения на данные населенные пункты и направила их в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для дальнейшей работы. В настоящее время завершено проектирование д. Корпикюля. Проекты по д. Порицы и Марьино проходят экспертизу.

В связи с тем, что поселение активно застраивается, подрядная организация «ГазАльянс» приступила к строительству газораспределительной сети по д. Монделево. В рамках проекта были добавлены новые улицы, такие как Шоссейная, Карьерная, Полевая, Нагорная, Транзитная, пер. Павловский и многие другие.

В 2023 году активно шли работы по прокладке распределительного газопровода в д. Покровской. Сегодня можно смело сказать, что данный населенный пункт полностью газифицирован.

Специалисты администрации готовы оказать помощь жителям в подаче заявки на догазификацию, а также разъяснить порядок подготовки документов.

Благоустройство

Благодаря участию поселения в различных региональных программах были получены субсидии и удалось осуществить большой объем работ в сфере благоустройства.

Проведя совместно с жителями общественные обсуждения и разработав проект сквера «Мозаика» в д. Пудомяги, в 2023 году мы получили субсидию из федерального и областного бюджетов на благоустройство этой общественной территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Финансовую поддержку в реализации проекта оказала администрация Гатчинского муниципального района, выделив 8 млн руб.

Всего на обустройство сквера «Мозаика» было направлено 17 млн рублей. В этом проекте учтены пожелания жителей всех возрастных категорий. Особое внимание уделили организации пространства для активного отдыха: установили теннисный стол, спортивные тренажеры, скейт-площадку, детскую площадку, сделали хорошую горку, за которую жители сказали отдельное спасибо. Для большей безопасности на объекте установлено 6 камер видеонаблюдения на сумму 500 тыс. руб.

Расположение сквера вдоль региональной трассы сделало эту территорию визитной карточкой д. Пудомяги.

В рамках мероприятий по проведению химической обработки борщевика Сосновского на территории Пудомягского поселения выполнены работы на площади 59 гектаров на сумму 834 тыс. руб. Качество выполненных работ оценивали специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

Проводилась работа по скашиванию травы в населённых пунктах.

На территории поселения на 1 января 2024 обустроено 28 контейнерных площадок. Администрация заключила договор на их содержание. Уборка площадок проводится регулярно, однако не всегда получалось поддерживать порядок по объективным причинам. Иногда перевозчик срывал график вывоза, а иногда граждане разгружали в мусорные баки или прилегающие территории целые машины строительного мусора, сводя к нулю работу администрации и вызывая недовольство жителей. Благодаря ежедневному мониторингу проблемы с вывозом мусора решались оперативно. При этом погрузка и вывоз мусора, не относящегося к ТКО, потребовали дополнительных расходов. Для выявления нарушителей в области складирования мусора, не относящегося к ТКО, на самых проблемных площадках установлены камеры видеонаблюдения.

Ежегодно администрация заключает договор на обработку от клещей территорий стадиона в пос. Лукаши, кладбища в д. Шаглино, территории около футбольного поля в д. Пудомяги и детских площадок.

В 2023 году был выполнен большой объем работ по спилу деревьев, в частности, около школьного стадиона. Также проводились работы по спилу аварийных деревьев по обращениям граждан в д. Пудомяги, Антелево, Бор, Покровская, Корпикюля.

Проведена большая работа по озеленению общественных территорий. За счет бюджета поселения проведена закупка саженцев деревьев, которые высажены в пос. Лукаши и д. Пудомяги. Большие площади были засеяны газонной травой.

В рамках месячника по благоустройству проведены субботники, в которых приняли участие депутаты, работники администрации, Пудомягского КДЦ, жители поселения. За период проведения месячника по благоустройству собрано и вывезено 54 кубометра мусора.

Расчищены дренажные канавы в д. Пудомяги, Шаглино, Покровская, Корпикюля, Бор.

На основании ходатайства депутата Законодательного собрания Ленинградской области А.В. Русских из областного бюджета было выделено 1850 тыс. руб. на ремонт дворовой территории у д.6 по ул. Ижорской в пос. Лукаши. Частично эта зона является транзитной, но благодаря обустройству пешеходных дорожек и зон отдыха получилось комфортное и красивое общественное пространство. По инициативе жителей эта дворовая территория участвовала во Всероссийском конкурсе «Лучший двор».

Администрация проводит работу по профилактике пожарной безопасности. Совместно с общественными советами информирует жителей, особенно в частном секторе, о необходимости строго соблюдать меры пожарной безопасности. В 2023 году были заменены и установлены 11 указателей «Пожарный водоём», проводилось окашивание травы и организация подъездов к водоемам.

Жилищное хозяйство

Жилищный фонд поселения составляет 26 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 62 тыс. кв. м, 89% квартир в жилищном фонде приватизировано.

Проведена оплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области за муниципальный жилфонд на сумму 1270 тыс. руб.

Администрация ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На 31 декабря 2023 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на учете в поселении состоит 12 семей, еще 11 семей признаны нуждающимися для участия в программах.

В 2023 году завершено расселение аварийных домов № 219 и № 221 в д. Покровская в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2019-2025 гг.». Для реализации программы была выделена субсидия из областного бюджета в размере 26,2 млн руб. и межбюджетный трансферт из бюджета Гатчинского муниципального района в размере 3,5 млн руб. На вторичном рынке жилья приобрели 8 жилых помещений. Жители переехали в благоустроенные квартиры в пос. Лукаши и д. Пудомяги.

На территории поселения активно растет индивидуальное жилищное строительство. Большая часть домов строится в частных дачных жилых массивах. В 2023 году построено и зарегистрировано 245 домов общей площадью 30290 кв.м.

На территории Пудомягского сельского поселения в 2023 году гражданам предоставлено в собственность 328 земельных участков площадью 24 га для ведения индивидуального огородничества. По перераспределению земель оформлено 52 земельных участка площадью 2 га.

Социальная работа

Одним из важных направлений работы администрации является социальная сфера.

На 1 января 2024 года в поселении проживают 794 ветерана, в том числе 21 ветеран Великой Отечественной войны.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации завершён первый этап работы по созданию электронных Книг Памяти сёл и муниципальных образований Российской Федерации с целью увековечения памяти максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в малых населенных пунктах России и установления их имён и судеб. На официальном сайте Пудомягского поселения размещена ссылка на Книгу Памяти участников Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг. жителей населённых пунктов Пудомягского поселения. Созданная электронная Книга Памяти будет дополняться поступающей информацией.

Ветераны Пудомягского поселения ведут большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В памятные даты проходят встречи с учащимися Лукашевской школы и воспитанниками детского сада №32.

Ветераны подают пример молодым и в занятиях спортом. В апреле и июне присоединились к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Команда совета ветеранов «Поколение 50-х» участвовала в соревновательной программе чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий- 2023», в результате из 108 команд заняли 15 место.

Ветераны поселения продолжают участвовать в сборе помощи воинам СВО. Совет ветеранов и наши юные художники приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату», сердечно поздравили воинов СВО с великим Днем Победы, Днем солдатской доблести.

На выставке «Добрых рук мастерство» были представлены замечательные работы мастериц Г.А. Сюткиной, Г.В. Зуевой и Т.Е. Ломовой. Для районного конкурса «Герои - всегда рядом с нами» совет ветеранов подготовил видеоролик о замечательном педагоге, почетном гражданине Пудомягского сельского поселения Нине Тимофеевне Ланевой и занял 2 место.

Совет ветеранов совместно с руководителями поселения традиционно поздравляют ветеранов с юбилеями и праздниками и вручают памятные подарки. В 2023 году юбилеи отметили 25 наших ветеранов, 4 семейные пары принимали поздравления с золотой свадьбой.

Руководители поселения, депутаты и активисты вручили в предновогодние дни 250 подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей.

В конкурсе Гатчинского муниципального района «Человек слова и дела» был отмечен командир клуба военно-исторической реконструкции «Пулковский меридиан» Роман Викторович Маннапов. В конкурсе «Женщина года» была отмечена Юлия Владимировна Миронова.

В августе 2023 года делегация поселения принимала участие в смотре-конкурсе «Подворье». Благодарность и памятные подарки за участие получили наши жители в номинациях: «Ветеранское подворье» - Любовь Андреевна Александрова из д. Веккелево, «Самый лучший участок» - Ангелина Игоревна Высоцкая из д. Покровская, «Лучшие умелые руки» - Александра Владимировна Степанова из п. Лукаши.

Творческая многодетная семья Андреевых-Хюннинен из д.Шаглино участвовали в областном фестивале «День детства».

В 2023 году в Ленинградской области прошел очередной конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области». Участником в номинации «Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области» стала председатель инициативной комиссии административного центра поселения д. Пудомяги Виктория Александровна Максимова.

Семья Воронцовых стала победителем в конкурсе «Почетная семья Гатчинского муниципального района» и представляла район на областном конкурсе.

Женсовет Пудомягского сельского поселения стал инициатором проекта «Квартирник: все свои», в рамках которого в Гатчинском районе проводились встречи для женщин, чьи мужчины находятся в зоне СВО.

Культура и спорт

Вопросы организации досуга, обеспечения населения услугами культуры и спорта находятся в ведении муниципального казенного учреждения культуры «Пудомягский культурно-досуговый центр». Финансирование деятельности учреждения производится за счет средств бюджета Пудомягского поселения. В 2023 году на деятельность КДЦ и реализацию мероприятий израсходовано 16,2 млн рублей.

В Пудомягском культурно-досуговом центре работает 16 клубных формирований, в которых занимается 261 человек. В 2023 году коллектив КДЦ провел 282 мероприятия, которые посетил 11321 человек. Особенно жителям запомнились «Сударыня-Масленица», открытие сквера «Мозаика», мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню матери, новогодние праздники.

На территории поселения работают библиотеки в д. Пудомяги и пос. Лукаши, читателями которых является 821 человек. Сотрудники библиотек работают в тесном сотрудничестве с Лукашевской школой, детским садом, советом ветеранов. В библиотеках проводится большое количество выставок, викторин, бесед, встреч.

В 2023 года коллективы Пудомягского КДЦ участвовали в культурно-досуговых мероприятиях поселения и за его пределами, а также принимали участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, чемпионатах различных уровней. Это хореографические коллективы «Ручеек», «Лукошко» и «Неваляшки», вокальные коллективы «Поколение NEXT» и «Калейдоскоп», группа танцевального фитнеса «Каблучки», вокалисты Арина Федулова и Савелий Шевелёв.

Традиционно совместно с клубом военно-исторической реконструкции «Пулковский меридиан» провели в д. Пудомяги на р. Ижора военно-историческую реконструкцию «Бой за заставу. 22 июня 1941 года», а в д. Корпикюля - военно-историческую реконструкцию, посвящённую 104-й годовщине Орловско-Курской наступательной операции Белой армии в октябре 1919 года и дальнейшего контрнаступления Красной армии в Гражданской войне 1918-1922 годов.

В летние месяцы на территории поселения работали детские трудовые бригады. 17 подростков выполняли работы по благоустройству территорий. Расходы поселения на оплату труда составили 455,3 тыс. руб., получена субсидия от администрации Гатчинского района в сумме 50,9 тыс. руб.

Молодежные команды поселения принимали участие в районных мероприятиях: спартакиаде молодежных советов Гатчинского муниципального района, фестивале «Время молодых», спартакиаде трудовых бригад, фестивале ИГРОПИКНИК.

Семья Григорьевых участвовала в районном конкурсе «Папа, мама и я - спортивная семья». По итогам конкурса они были отмечены в номинации «За волю к победе»!

В поселении сформировалась группа волонтеров, большая часть из них - подростки и молодежь до 35 лет. В прошедшем году они участвовали в различных мероприятиях и акциях поселения, в т.ч. благоустройстве памятных мест и воинских захоронений в п. Лукаши, д. Пудомяги, д. Корпикюля, «Георгиевская ленточка», «Сирень победы».

Администрация поселения создает условия для занятия жителей футболом и хоккеем. На футбольном поле в д. Пудомяги тренируются юные футболисты. Хоккейная площадка в пос. Лукаши пользуется большой популярностью в течение всего года. Зимой заливается каток, проходят тренировки хоккеистов и катаются все желающие. В летнее время площадка используется для проведения различных мероприятий.

В соревнованиях по футболу среди мужских команд на районном спортивном празднике, посвященном Всероссийскому дню физкультурника, ФК «Пудомяги» занял 2 место.

Удачно выступают на различных турнирах волейбольные мужская и женская команды. В чемпионате Гатчинского муниципального района мужская команда поселения заняла III место, а женская команда – I место.

Для жителей поселения в 2023 году проведено 37 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия.

В декабре 2023 года на территории поселения впервые были проведены соревнования по лазертагу, в которых приняли участие 7 команд администраций поселений Гатчинского района.

Задачи на 2024 год:

Особое внимание уделим следующим направлениям:

- продолжить ремонт дорог местного значения;

- строительство площадки для выгула собак;

- благоустройство сквера «Память» в д. Пудомяги в рамках региональной программы «Комфортная городская среда»;

- благоустройство дворовой территории пос. Лукаши, ул.Ижорская, д.5, 7 в рамках региональной программы «Комфортная городская среда»;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования наружного освещения;

- решение вопросов пожарной безопасности;

- обработка территорий от борщевика Сосновского;

- обустройство и ремонт детских площадок.