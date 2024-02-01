Судебные приставы проведут «горячую линию» по вопросам защиты прав граждан при возврате просроченной задолженности

Мероприятие проводится с целью информирования заинтересованных лиц о новом нормативном правовом регулировании в данной сфере деятельности, оказания гражданам правовой помощи по вопросам, связанным с нарушениями их прав, которые допускаются профессиональными взыскателями и кредиторами либо лицами, действующими от их имени (в их интересах), при возврате просроченной задолженности.

Граждане смогут получить ответы на интересующие вопросы по порядку взаимодействия коллекторских агентств и кредиторов с должниками, о мерах ответственности за его нарушение, а также о правах граждан, в отношении которых указанные взыскатели совершили противоправные действия.

Звонки на «горячую линию» будут приниматься с 10:00 до 17:00 часов по следующим номерам телефонов:

8(812) 630 35 03,

8(812) 630 35 05.

Все обратившиеся смогут получить квалифицированные ответы по интересующим вопросам.